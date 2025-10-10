2025-10-10 09:31:27
Σταθερά στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης παραμένει η «Σούπερ Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σημείωσε 14,8% μέσο όρο τηλεθέασης, διατηρώντας την πρωτιά και αυτή την εβδομάδα.

Από πολύ κοντά την ακολουθεί η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno», που κατέγραψε 14,1%, αποδεικνύοντας ότι η μάχη για την πρώτη θέση στα πρωινά παραμένει εξαιρετικά σφιχτή.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Breakfast @ Star» με 10,7%, ενώ σχεδόν ισόπαλα ήταν το Πρωινό» με 10,6%.



Πιο κάτω στη λίστα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσαν 5,9%, ενώ το «10 Παντού» στο Open κατέγραψε 4,5%. Τέλος, η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρωίαν σε είδον» έκλεισε με 4,1%.

Η «μάχη» της πρωινής ζώνης συνεχίζει να είναι έντονη, με μικρές διαφορές να κρίνουν τις θέσεις και το κοινό να μοιράζει απλόχερα την προτίμησή του ανάμεσα σε όλες τις ψυχαγωγικές προτάσεις της τηλεόρασης.



Πηγή: tvnea.com
