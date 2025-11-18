2025-11-18 10:30:42
Με εξαιρετικά ισχυρά ποσοστά συνεχίζει να κυριαρχεί στη μεσημεριανή ζώνη η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η οποία –σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης– κατέγραψε 16,3% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή μάλιστα άγγιξε σε τέταρτο το εντυπωσιακό 23,9%, ενώ κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής της, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, σημειώνοντας 9,2%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στο τηλεοπτικό τοπίο και αποτελώντας μια από τις πιο αναγνωρίσιμες επιλογές της μεσημεριανής ζώνης.

Ακολουθούν στο ίδιο κανάλι οι εκπομπές «Live You» και «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», οι οποίες κινήθηκαν στο 5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το Open, με την εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» να καταγράφει 3%, ενώ στην ΕΡΤ1 η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» σημείωσε 1,6%, συμπληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Η μεσημεριανή τηλεοπτική μάχη φαίνεται πως αυτή τη στιγμή έχει ξεκάθαρο νικητή, με τις «Αποκαλύψεις» να διατηρούν δυναμική υπεροχή, την ώρα που οι υπόλοιπες εκπομπές προσπαθούν να σταθεροποιήσουν και να ενισχύσουν τα ποσοστά τους.



