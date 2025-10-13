





Στην κορυφή της τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής ο ποδοσφαιρικός αγώνας Δανία–Ελλάδα, που μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση και συγκέντρωσε 31,5% στο δυναμικό κοινό. Η αναμέτρηση καθήλωσε τους τηλεθεατές, αγγίζοντας το εντυπωσιακό 39,6% στο τέταρτο αιχμής, καταγράφοντας έτσι τη μεγαλύτερη επίδοση της βραδιάς στην prime time ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «The Voice» του ΣΚΑΪ, το οποίο σημείωσε 16,3%, διατηρώντας το σταθερό κοινό του και εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση στο πρόγραμμα της βραδιάς.

Ακολούθησε η επανάληψη της σειράς του Star «Τα Φαντάσματα» με 13,9%, ενώ η ελληνική ταινία του ίδιου σταθμού κινήθηκε στο 7,5%. Το «Hotel Elvira» κατέγραψε 5%, ενώ η επανάληψη της σειράς «Γιατί ρε πατέρα» περιορίστηκε στο 3,7%.

Στην late night ζώνη, η εκπομπή «Grand League» στο Open σημείωσε 1,9%, χωρίς να καταφέρει να προσελκύσει μεγάλο μέρος του κοινού μετά το δυνατό prime time των ανταγωνιστών.

Η βραδιά, συνολικά, χαρακτηρίστηκε από την κυριαρχία του αθλητικού περιεχομένου, καθώς το ενδιαφέρον των τηλεθεατών επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον αγώνα της Εθνικής, αφήνοντας πίσω τα ψυχαγωγικά προγράμματα των υπόλοιπων καναλιών.

Πηγή: tvnea.com