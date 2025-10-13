





Εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης κατέγραψε ο χθεσινός μπασκετικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος καθήλωσε τους τηλεθεατές μπροστά στις οθόνες τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το ντέρμπι «αιωνίων» σημείωσε 21,7% στο γενικό σύνολο, κατακτώντας την κορυφή της prime time ζώνης.

Την ίδια ώρα, το μουσικό παιχνίδι «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 περιορίστηκε στο 9%, μένοντας αρκετά πίσω στη μάχη της τηλεθέασης.

Το ενδιαφέρον του κοινού για τις αναμετρήσεις των δύο «αιωνίων» αντιπάλων αποδεικνύεται σταθερά υψηλό, επιβεβαιώνοντας πως κάθε μεταξύ τους αγώνας αποτελεί τηλεοπτικό γεγονός πρώτης γραμμής.

Πηγή: tvnea.com