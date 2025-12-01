





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα νούμερα τηλεθέασης της prime time ζώνης στο δυναμικό κοινό, με σαφείς διαφοροποιήσεις και έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στα κανάλια.

Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε το The Voice of Greece στον ΣΚΑΪ, καταγράφοντας 15% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο κοινό των νεότερων ηλικιών.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η σειρά «Τα Φαντάσματα» στο STAR με 13,8%, η οποία, παρά τη συνολική κατάταξη, ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της, κερδίζοντας τη μάχη του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη ώρα.

Με 13,5% εμφανίστηκαν σχεδόν ισόπαλα ο «Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 και η σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» στο MEGA, διατηρώντας σταθερή παρουσία στο άκρως ανταγωνιστικό prime time.

Η σειρά IQ 160 στο STAR σημείωσε 11,7%, ενώ η «Γη της Ελιάς» στο MEGA ακολούθησε με 9,4%.

Οι «Τρομεροί Γονείς» στον ALPHA κινήθηκαν στο 9,8%, ενώ η ταινία που προβλήθηκε στον ALPHA κατέγραψε 8,5%. Αντίθετα, χαμηλότερα κινήθηκε η σειρά «Ο Δικαστής» στον ΑΝΤ1, η οποία περιορίστηκε στο 4,9%.

Late Night Ζώνη

Στη late night ζώνη, το αθλητικό ενδιαφέρον κυριάρχησε, αν και τα ποσοστά παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα.







Η εκπομπή Super Μπάλα Live στο MEGA συγκέντρωσε 7,1%, παίρνοντας την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

Ακολούθησε η εκπομπή Μόνο Μπάλα στον ΣΚΑΪ με 6,9%, καταγράφοντας μικρή διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η Grande League στο OPEN σημείωσε 2,8%, ενώ η Αθλητική Κυριακή στην ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 2%.

Πηγή: tvnea.com