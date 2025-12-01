2025-12-01 11:58:57
Φωτογραφία για Οι επιδόσεις της prime time και της late night ζώνης στο δυναμικό κοινό

 



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα νούμερα τηλεθέασης της prime time ζώνης στο δυναμικό κοινό, με σαφείς διαφοροποιήσεις και έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στα κανάλια.

Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε το The Voice of Greece στον ΣΚΑΪ, καταγράφοντας 15% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο κοινό των νεότερων ηλικιών.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η σειρά «Τα Φαντάσματα» στο STAR με 13,8%, η οποία, παρά τη συνολική κατάταξη, ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της, κερδίζοντας τη μάχη του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη ώρα.

Με 13,5% εμφανίστηκαν σχεδόν ισόπαλα ο «Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 και η σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» στο MEGA, διατηρώντας σταθερή παρουσία στο άκρως ανταγωνιστικό prime time.

Η σειρά IQ 160  στο STAR σημείωσε 11,7%, ενώ η «Γη της Ελιάς» στο MEGA ακολούθησε με 9,4%.

Οι «Τρομεροί Γονείς» στον ALPHA κινήθηκαν στο 9,8%, ενώ η ταινία που προβλήθηκε στον ALPHA κατέγραψε 8,5%. Αντίθετα, χαμηλότερα κινήθηκε η σειρά «Ο Δικαστής» στον ΑΝΤ1, η οποία περιορίστηκε στο 4,9%.



Late Night Ζώνη

Στη late night ζώνη, το αθλητικό ενδιαφέρον κυριάρχησε, αν και τα ποσοστά παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα.



Η εκπομπή Super Μπάλα Live στο MEGA συγκέντρωσε 7,1%, παίρνοντας την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

Ακολούθησε η εκπομπή Μόνο Μπάλα στον ΣΚΑΪ με 6,9%, καταγράφοντας μικρή διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η Grande League στο OPEN σημείωσε 2,8%, ενώ η Αθλητική Κυριακή στην ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 2%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/11/2025)
Ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος να αναπτύσσεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι super agers είναι η απόδειξη.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος να αναπτύσσεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι super agers είναι η απόδειξη.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time: Κυριαρχία του The Voice και μεγάλες ανατροπές στη μάχη της τηλεθέασης
Prime Time: Κυριαρχία του The Voice και μεγάλες ανατροπές στη μάχη της τηλεθέασης
Σαρωτικά ποσοστά για «Το Σόι σου» στην prime time — Πώς κινήθηκε η late night ζώνη
Σαρωτικά ποσοστά για «Το Σόι σου» στην prime time — Πώς κινήθηκε η late night ζώνη
Στην κορυφή η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές στο δυναμικό κοινό
Στην κορυφή η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές στο δυναμικό κοινό
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» — Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές στο δυναμικό κοινό
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» — Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές στο δυναμικό κοινό
Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη
Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το Κύπελλο Γερμανίας στην ΕΡΤ
Το Κύπελλο Γερμανίας στην ΕΡΤ
Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή - Χαμηλά μονοψίφια για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή - Χαμηλά μονοψίφια για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/11/2025)