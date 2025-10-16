2025-10-16 10:23:02
Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και αυτή την εβδομάδα, με τη «Σούπερ Κατερίνα» του Alpha να κρατά σταθερά τα ηνία της τηλεθέασης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 17,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο Mega, που συγκέντρωσε 11,1%, επιβεβαιώνοντας πως κερδίζει σταδιακά έδαφος στη ζώνη.

Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 9,5%, ενώ η εκπομπή «10 Παντού» στο Open κατέγραψε 7,9%.

Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 6,7%, διατηρώντας το ενημερωτικό τους κοινό, ενώ το «Πρωίαν Σε Είδον» στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 1,3%, παραμένοντας χαμηλά στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού.

Η πρωινή ζώνη, πάντως, παραμένει ένα πεδίο σκληρού ανταγωνισμού, με τις μετακινήσεις, τις θεματολογίες και τα πρόσωπα να διαμορφώνουν κάθε εβδομάδα νέες ισορροπίες στα νούμερα.



Πηγή: tvnea.com
