Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό, καθώς η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης με ποσοστό 20,2%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στον MEGA, που κατέγραψε 12%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 11,1%.

Το «Breakfast@Star» του Star σημείωσε 10,3%, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 10%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία τους στο κοινό.

Στην ΕΡΤ1, η εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον» συγκέντρωσε 4,2%, ενώ στο Open η εκπομπή «10 Παντού» κατέγραψε 2,5% στο δυναμικό κοινό.

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό, καθώς κάθε πρόγραμμα επιχειρεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού με διαφορετική θεματολογία και ύφος παρουσίασης.

Πηγή: tvnea.com