2025-10-17 11:02:11
Φωτογραφία για Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Πρώτη η Ζήνα Κουτσελίνη με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα»... Από κοντά ο Κουσουλός





Ανατροπή σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στα νούμερα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star ανέβηκε στην κορυφή με 11,3%, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.

Σε πολύ κοντινή απόσταση ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» του ANT1, που κατέγραψαν 10,8%, επιβεβαιώνοντας ότι η «μάχη» της μεσημεριανής ενημέρωσης παραμένει σκληρή.

Η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 7,8%, ενώ το «Πού Υπάρχει Ελλάδα» περιορίστηκε στο 4,4%. Την πεντάδα συμπλήρωσε η «Ποπ Μαγειρική» της ΕΡΤ1 με 3%.

Η χθεσινή μέρα ανέδειξε ξεκάθαρα ότι η τηλεοπτική ζώνη του μεσημεριού παραμένει ρευστή, με τις εκπομπές να εναλλάσσονται στις πρώτες θέσεις, ανάλογα με τη θεματολογία και την επικαιρότητα της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
Στην πρώτη θέση το Live News - Παλεύει με τα μονοψήφια ο ΣΚΑΪ
Στην πρώτη θέση το Live News - Παλεύει με τα μονοψήφια ο ΣΚΑΪ
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
