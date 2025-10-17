2025-10-17 11:02:11
Στην πρώτη θέση το Live News - Παλεύει με τα μονοψήφια ο ΣΚΑΪ



Το απόγευμα της Πέμπτης, οι τηλεθεατές έδειξαν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις τους, με ενημερωτικές εκπομπές, σειρές και τηλεπαιχνίδια να δίνουν «μάχη» για μια θέση στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Live News» του MEGA, που συγκέντρωσε 16,1%. Πολύ κοντά, στη δεύτερη θέση, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του ALPHA κατέγραψαν 15,5%.

Την τρίτη θέση μοιράστηκαν δύο δημοφιλή τηλεπαιχνίδια: το «The Chase» και ο «Τροχός της Τύχης», που σημείωσαν από 14,2%.

Ακολούθησε η «Ρουκ Ζουκ» με 10,6%, ενώ το «Deal» βρέθηκε λίγο χαμηλότερα με 10,5%. Το τηλεπαιχνίδι «5x5» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 9,4%, με το «Cash or Trash» να ακολουθεί πολύ κοντά με 9,3%.

Στο 7,5% ήταν η εκπομπή «Studio 4», κρατώντας τη θέση της στη μεσαία κατάταξη του πίνακα.

Η ελληνική ταινία στο ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 5,3%, ενώ η εκπομπή «Διαχωρίζω τη Θέση μου» κατέγραψε 4,7% και οι «Καθαρές Κουβέντες» 3,7%.

Στην τελευταία θέση, η εκπομπή «Το ‘Χουμε» σημείωσε μόλις 2,5%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη των απογευματινών προγραμμάτων



Πηγή: tvnea.com
