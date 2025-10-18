Η Νάνσυ Νικολαΐδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».Όπως τόνισε χαρακτηριστικά αναφορικά με τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό: «Θέλει ψυχραιμία και όχι γρήγορα συμπεράσματα. Μπορεί καμιά φορά ένας φθηνός ενθουσιασμός να πουλήσει πολύ καλύτερα, αλλά θα γίνει μια – δυο φορές».«Δεν θα έβλεπα ποτέ τον Πέτρο Κουσουλό»Σχολιάζοντας τα τηλεοπτικά προγράμματα λέει: «Δεν θα έβλεπα ποτέ τον Πέτρο Κουσουλό. Δεν μου αρέσει η τόση καταγγελία, δεν μου αρέσει το τόσο σόου, δεν μου αρέσει».Η ίδια εκφράζει την αντίθεσή της στη χρήση «ειδικών» σε κάθε εκπομπή.«Είναι κατάντια της τηλεόρασης να ζητάει κάθε χρόνο να προσλάβει στο πάνελ της αστυνομικό αναλυτή, ιατροδικαστή, δικηγόρο. Είναι λάθος. Από πότε μια εκπομπή χρειάζεται έναν αστυνομικό για να πει το αστυνομικό ρεπορτάζ; Αυτός ίσως θα έπρεπε να είναι ο τελευταίος που πρέπει να μιλήσει. Γιατί να τον έχεις πάνελ δεν καταλαβαίνω».Παράλληλα ξεκαθαρίζει σχετικά με ερώτηση σε τηλεπαιχνίδι για τον Βασίλη Μπισμπίκη.«Δεν είναι όλα άρτος και θέαμα, δεν είναι όλα προς κατανάλωση, κάποια πράγματα είναι κόκκινες γραμμές».Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στους συναδέλφους της Γρηγόρη Αρναούτογλου, Θανάση Πάτρα και Γιώργο Λιάγκα.«Ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι θύμα. Πολύ συνειδητά έχει κάνει στην εκπομπή του κάποια πράγματα και έχει πληρώσει το τίμημα. Από την άλλη πλευρά, το ότι εύκολα κρεμάς έναν Λιάγκα στο Σύνταγμα, ναι, ή μάλλον σίγουρα ευκολότερα. Ναι κάποιοι έχουν περισσότερη επιείκεια, ίσως όμως δεν έχουν δώσει τόσες φορές δικαιώματα».Για τον Θανάση Πάτρα απάντησε: «Τι να έκανε ξανά ενημέρωση; Καταρχάς ο Θανάσης δεν κάνει ενημέρωση. Και μετά τι να πει; Πράγματα που έχουν ξεκινήσει οι τηλεοράσεις να τα λένε από τις 7 το πρωί; Χίλιες φορές ψυχαγωγία, είναι μια άλλη πρόταση. Απλά, εκεί θέλει σίγουρα χρόνο και καλά θα κάνουν να τον δώσουν».«Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι μια κατηγορία από μόνος του τελεία»«Το infontainment είναι μια ανάγκη. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο στον κόσμο μας», δήλωσε η Νάνσυ Νικολαΐδου.«Μου αρέσει που βρίσκομαι σε μία εκπομπή που θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται», δήλωσε..«Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι μια κατηγορία από μόνος του τελεία. Έχει τον τρόπο να κάνει ό,τι θέλει, ακόμα και ένα καθαρόαιμο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Όμως, αν δεν είσαι Γρηγόρης, είναι πολύ δύσκολο, είτε αρέσει, είτε όχι», κατέληξε.Σχόλιο:«Δεν θα έβλεπα ποτέ τον Πέτρο Κουσουλό. Δεν μου αρέσει η τόση καταγγελία, δεν μου αρέσει το τόσο σόου, δεν μου αρέσει» μπαρδόν;Πηγή: tvnea.com