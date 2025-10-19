Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Weekend Live έγινε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με το τηλεοπτικό μέλλον του Μάρκου Σεφερλή. Ο γνωστός ηθοποιός και κωμικός, μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ – όπως είχαμε αποκαλύψει αποκλειστικά – βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι του ALPHA.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζει το κανάλι είναι να αναλάβει ο Μάρκος Σεφερλής την παρουσίαση της εκπομπής Super Κατερίνα, αντικαθιστώντας προσωρινά την Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της απουσίας της, η οποία θα οφείλεται στην εγκυμοσύνη της.Μάρτζυ Λαζάρου:«Να σχολιάσουμε λίγο και την Κατερίνα Καινούργιου που έκανε αυτή την εξομολόγηση την συγκινητική, να πούμε ότι είχε συνέντευξη Γιάννη Τοπετσατώδη, ο Γιάννης μαχητής, είναι οικογενειακός μου φίλος, την αγάπη μου, ξέρει. Συγκινηθήκαμε όλοι με αυτό που είπε η Κατερίνα Καινούργιου πάρα πολύ».Αλέξης Μίχας:«Μην κρυβόμαστε, θα είμαι πολύ προσεκτικός σε ό,τι αναφέρω από εδώ και πέρα. Υπάρχουν διαδικτυακά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Κατερίνα Καινούργιου διανύει το πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης της, ωστόσο περιμένει να κάνει κάτι εξετάσεις για να το μοιραστεί η ίδια με το τηλεοπτικό κοινό.Δεν ξέρω αν σε αυτό αναφερόταν η γνωστή παρουσιάστρια, εικάζω ότι περιμένει κάποια πράγματα για να μοιραστεί κάποιες στιγμές της προσωπικής της ζωής με το τηλεοπτικό κοινό».Μάρτζυ Λαζάρου:«Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει σεβασμός, είναι ένα πολύ προσωπικό ζήτημα. Είναι μια κατάσταση της γυναίκας που είναι σε εξέλιξη, οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αν και εφόσον ισχύει, θα το πει η ίδια».Αλέξης Μίχας:«Έχω την εξής πληροφορία, επειδή είναι πάρα πολύ καλή φίλη με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, με τον οποίο κάνει αυτά τα πολύ επιτυχημένα vidcast, έχω την πληροφορία ότι η Κατερίνα Καινούργιου σκέφτεται το ενδεχόμενο να μιλήσει για πολλά θέματα της προσωπικής της ζωής όταν θα είναι έτοιμη και πάλι στον πολύ καλό της φίλο, Ανέστη Ευαγγελόπουλο».Δημήτρης Πανόπουλος:«Συζητούσαμε εξαρχής ότι η Καινούργιου έχει τη θέση της στον σταθμό με το θέμα της οικογένειας. Ότι κάποια στιγμή θέλω να το βάλω ως προτεραιότητα, και είχαμε ρωτήσει τότε αν το κανάλι θα μπει σε μια διαδικασία σε περίπτωση που αυτό γίνει».Αλέξης Μίχας:«Έχει μπει το κανάλι, Δημήτρη. Υπάρχουν αποκλειστικές πληροφορίες και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Μάρκος Σεφερλής βρίσκεται σε αναζήτηση της νέας του τηλεοπτικής στέγης.Μαθαίνω ότι ο Μάρκος Σεφερλής αυτή την στιγμή είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ALPHA για τις θεατρικές του παραστάσεις αλλά και για μια σειρά μυθοπλαστική. Έχει μιλήσει γι’ αυτό.Μαθαίνω λοιπόν ότι πάνω στο τραπέζι έχει πέσει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο ότι εάν και εφόσον χρειαστεί να λείψει η Κατερίνα Καινούργιου από την Super Κατερίνα, για όσο διάστημα χρειαστεί – μικρό ή μεγαλύτερο – και βάση με όσα έχει συμφωνήσει με το κανάλι, εφόσον κλείσει ο Μάρκος Σεφερλής τη συμφωνία του με τον ALPHA, θα υπάρχει ένα πολύ ισχυρό σενάριο να τον δούμε στην παρουσίαση της Super Κατερίνα.Να είναι ο Μάρκος Σεφερλής που θα αντικαταστήσει την Κατερίνα Καινούργιου».Πηγή: tvnea.com