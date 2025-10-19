2025-10-19 09:56:09
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/10/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα  νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
tvnea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Grand Hotel : Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Grand Hotel : Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Ο Μάρκος Σεφερλής σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ALPHA – Πιθανός αντικαταστάτης της Κατερίνας Καινούργιου στη “Super Κατερίνα”
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Μάρκος Σεφερλής σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ALPHA – Πιθανός αντικαταστάτης της Κατερίνας Καινούργιου στη “Super Κατερίνα”
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/10/2025)
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη: Το “Happy Day” στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη: Το “Happy Day” στην κορυφή της τηλεθέασης
Παρουσιάστηκε με επιτυχία το Βιβλίο του Παναγιώτη Κατσούλη «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αθηνα
Παρουσιάστηκε με επιτυχία το Βιβλίο του Παναγιώτη Κατσούλη «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αθηνα
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»
Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»
ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ desktop PC ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Laptop ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ desktop PC ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ Laptop ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Πέθανε σε ηλικία 103 ετών ο νομπελίστας Φυσικός Τσεν Νινγκ Γιανγκ
Πέθανε σε ηλικία 103 ετών ο νομπελίστας Φυσικός Τσεν Νινγκ Γιανγκ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/10/2025)
IRIS πληρωμές: Τι ισχύει έως τώρα και τι αλλάζει από 1/11
IRIS πληρωμές: Τι ισχύει έως τώρα και τι αλλάζει από 1/11