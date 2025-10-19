2025-10-19 11:46:22
Ο Παρασκευάς, το φάντασμα του προσκόπου από τη δεκαετία του ’80, που σκοτώθηκε κατά λάθος σε αγώνες τοξοβολίας, έχει μελαγχολήσει, καθώς προετοιμάζεται για την ετήσια επίσκεψη από τα μέλη της οικογένειάς του, για την επέτειο του θανάτου του. Με τη βοήθεια της Μαρίνας, βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία και αντιλαμβάνεται κάτι για το παρελθόν του, που τον ταράζει πολύ. Ο Χάρης συνειδητοποιεί ότι τα φαντάσματα μπορούν να παρακολουθούν το ζευγάρι και στις ιδιωτικές του στιγμές και αυτό δεν τού αρέσει καθόλου. Στο μεταξύ, το σπίτι έχει γεμίσει από εργάτες για την ανακαίνιση και τα φαντάσματα παρακολουθούν όλη τη διαδικασία με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μαρίνα προσπαθεί να τα αγνοήσει, αλλά οι κινήσεις που κάνει για να τα αποφύγει, δημιουργούν στους εργάτες της ανακαίνισης την εντύπωση ότι είναι εκκεντρική και αγενής. Το φάντασμα της αρχαίας Ελληνίδας παρθένας Θεοφανίας προσπαθεί να μάθει από πού έρχονται τα μωρά, αλλά οι απαντήσεις που λαμβάνει δεν τη διαφωτίζουν καθόλου.

Συμμετέχουν: Άρης Μπάλης, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιούρτσογλου, Βασίλης Κουκαλάνι, Ιωσήφ Σκουριάλης και ο μικρός Δημήτρης Μπογδανίδης.

Απόψε, Κυριακή 19.10.25 στις 21.00 



Πηγή: tvnea.com
