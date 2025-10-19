2025-10-19 11:46:22
Φωτογραφία για Πέτρος Κωστόπουλος για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες»
Το πρωί του Σαββάτου (18/10) σημειώθηκε ένα απρόοπτο στην εκπομπή «Καλημέρα», όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε ξαφνικά από το πλατό. Το περιστατικό σχολίασε ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να διακόψει τη συζήτηση και να αφήσει τη Φαίη Μαυραγάνη στη μέση της συνέντευξης, όταν εκείνη τη ρώτησε για το βιβλίο της και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου; […] Μια ζωή έτσι μιλάει, μια ζωή έτσι είναι, μια ζωή είναι εκρηκτική, μέσα στη Βουλή δημιουργεί καταστάσεις, παίρνει το μικρόφωνο και δεν το αφήνει ποτέ. Έχει κάνει πολύ χειρότερα», σχολίασε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Αυτό δεν κάνει συνέχεια; Και η απάντησή της είναι ο ίδιος λαϊκισμός που κάνει πάντα. Αυτά είναι τα παραμύθια της Ζωής που μονίμως προσπαθεί να δημιουργεί ένταση, είναι το παιχνίδι της. Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες, ένας μόνιμος μονόλογος. Πες ότι δεν θέλεις να απαντήσεις και τελείωσε».

Κλείνοντας το σχόλιό του, ο Πέτρος Κωστόπουλος τόνισε πως «Θέλει να γίνει η βασική αντίπαλος του Τσίπρα, τώρα που αυτός έρχεται. Στην ουσία έκανε το ανάποδο, διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα, που δεν νομίζω να πάει να το αγοράσει και πολύς κόσμος αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
IQ 160: Η σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, επιστρέφει με 3ο κύκλο επεισοδίων στο πρόγραμμα του Star!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
IQ 160: Η σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, επιστρέφει με 3ο κύκλο επεισοδίων στο πρόγραμμα του Star!
Τηλεθέαση Prime Time: Πρώτο το «The Voice» στο δυναμικό κοινό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση Prime Time: Πρώτο το «The Voice» στο δυναμικό κοινό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη - Μαυραγάνη: Κανένας πολιτικός δεν θα μας επιβάλλει τι θα ρωτάμε
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη - Μαυραγάνη: Κανένας πολιτικός δεν θα μας επιβάλλει τι θα ρωτάμε
Απίστευτο αλλά αληθινό: Κότες στη πρώτη θέση τρένου! - . Η αστυνομία αναζητά άγνωστο άτομο!
Απίστευτο αλλά αληθινό: Κότες στη πρώτη θέση τρένου! - . Η αστυνομία αναζητά άγνωστο άτομο!
Πέτρος Κουσουλός: Άγριο ξέσπασμα στον «αέρα» του ΑΝΤ1 – «Σίχαμα! Δεν ντρέπεσαι λίγο;»
Πέτρος Κουσουλός: Άγριο ξέσπασμα στον «αέρα» του ΑΝΤ1 – «Σίχαμα! Δεν ντρέπεσαι λίγο;»
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Ο Βασίλης Ρίσβας αποκαλύπτει: Πώς έπεισε το Mega για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» - «Άρχισαν να γελάνε και υπογράψαμε»
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (14/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (14/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο της νέα σειράς του STAR
Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο της νέα σειράς του STAR
Ο Μάρκος Σεφερλής σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ALPHA – Πιθανός αντικαταστάτης της Κατερίνας Καινούργιου στη “Super Κατερίνα”
Ο Μάρκος Σεφερλής σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ALPHA – Πιθανός αντικαταστάτης της Κατερίνας Καινούργιου στη “Super Κατερίνα”
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/10/2025)
Grand Hotel : Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Grand Hotel : Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»
Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»