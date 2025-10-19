2025-10-19 11:46:22

Το πρωί του Σαββάτου (18/10) σημειώθηκε ένα απρόοπτο στην εκπομπή «Καλημέρα», όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε ξαφνικά από το πλατό. Το περιστατικό σχολίασε ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να διακόψει τη συζήτηση και να αφήσει τη Φαίη Μαυραγάνη στη μέση της συνέντευξης, όταν εκείνη τη ρώτησε για το βιβλίο της και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.



«Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου; […] Μια ζωή έτσι μιλάει, μια ζωή έτσι είναι, μια ζωή είναι εκρηκτική, μέσα στη Βουλή δημιουργεί καταστάσεις, παίρνει το μικρόφωνο και δεν το αφήνει ποτέ. Έχει κάνει πολύ χειρότερα», σχολίασε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.



«Αυτό δεν κάνει συνέχεια; Και η απάντησή της είναι ο ίδιος λαϊκισμός που κάνει πάντα. Αυτά είναι τα παραμύθια της Ζωής που μονίμως προσπαθεί να δημιουργεί ένταση, είναι το παιχνίδι της. Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες, ένας μόνιμος μονόλογος. Πες ότι δεν θέλεις να απαντήσεις και τελείωσε».



Κλείνοντας το σχόλιό του, ο Πέτρος Κωστόπουλος τόνισε πως «Θέλει να γίνει η βασική αντίπαλος του Τσίπρα, τώρα που αυτός έρχεται. Στην ουσία έκανε το ανάποδο, διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα, που δεν νομίζω να πάει να το αγοράσει και πολύς κόσμος αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση».



Πηγή: tvnea.com



