Στην prime time ζώνη της χθεσινής ημέρας, η υψηλότερη τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό σημειώθηκε από το «The Voice» στο ΣΚΑΪ με 19,7%.

Ακολουθούν οι «Τρομεροί Γονείς» με 12,2%, η εκπομπή «Άκης Food Tour» με 10,5% και ο «Εκατομμυριούχος» με 9%.

Στον χώρο των ταινιών, η ελληνική ταινία στο Mega συγκέντρωσε 8,7%, η ελληνική ταινία στον ΑΝΤ1 7,8% και η ξένη ταινία στο Star 7,1%.

Η πρεμιέρα της εκπομπής «Παρέα» στην ΕΡΤ1 σημείωσε χαμηλό 1,9%.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη δυναμική των talent shows και των εκπομπών μαγειρικής, ενώ οι νέες εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης χρειάζονται χρόνο για να κερδίσουν το κοινό.

Πηγή: tvnea.com