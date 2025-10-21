Το ταχύτερο τρένο υψηλής ταχύτητας στον κόσμο έφτασε τα 453 χλμ./ώρα σε δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας
Το ταχύτερο τρένο-σφαίρα στον κόσμο, το CR450, ξεκίνησε μια σειρά δοκιμών πριν από την έναρξη λειτουργίας σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας στην Κίνα, σημειώνοντας ταχύτητα ενός μόνο τρένου 453 χιλιομέτρων την ώρα.globaltimes.cnΗ σειρά CR450, σχεδιασμένη για μέγιστη δοκιμαστική ταχύτητα 450 χλμ./ώρα και εμπορική ταχύτητα 400 χλμ./ώρα, υποβάλλεται τώρα σε δοκιμές πιστοποίησης στη σιδηροδρομική γραμμή sidirodromikanea
