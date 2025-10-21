2025-10-21 12:45:17

Το ταχύτερο τρένο-σφαίρα στον κόσμο, το CR450, ξεκίνησε μια σειρά δοκιμών πριν από την έναρξη λειτουργίας σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας στην Κίνα, σημειώνοντας ταχύτητα ενός μόνο τρένου 453 χιλιομέτρων την ώρα.globaltimes.cnΗ σειρά CR450, σχεδιασμένη για μέγιστη δοκιμαστική ταχύτητα 450 χλμ./ώρα και εμπορική ταχύτητα 400 χλμ./ώρα, υποβάλλεται τώρα σε δοκιμές πιστοποίησης στη σιδηροδρομική γραμμή sidirodromikanea

