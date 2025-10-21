2025-10-21 12:06:05
Φωτογραφία για Σφαγή στην prime time: Μοιρασμένα τα νούμερα τηλεθέασης



Η χθεσινή βραδιά στην prime time ζώνη ήταν γεμάτη ανατροπές, με τα προγράμματα των καναλιών να κινούνται σε πολύ κοντινά ποσοστά τηλεθέασης. Η μάχη για την κορυφή ήταν αμφίρροπη, με αρκετά σόου και σειρές να μοιράζονται την προτίμηση του κοινού.

Στην κορυφή βρέθηκε το «Πόρτο Λεόνε» με 16%, ακολουθούμενο από το «Hotel Elvira» στο MEGA με 14% και τον «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ANT1 με 13,7%. Σταθερά ψηλά κινήθηκε και ο «Άγιος Έρωτας» με 13,4%, ενώ η σειρά «Η Γη της Ελιάς» στο MEGA κατέγραψε 12,6%. Η σειρά «Να Μ' αγαπάς »σημείωσε 12% ενώ η «Φάρμα» συγκέντρωσε 11,6%, το «Grand Hotel» έκανε 10,4% ενώ το «The Wall» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 9,2%.

Λίγο πιο χαμηλά βρέθηκε η σειρά «Γιατί ρε πατέρα» με 7,6%, στην ΕΡΤ1 η Ηλέκτρα σημείωσε 3,6%, ενώ το «Το Παιδί» κατέγραψε 2,5% και η σειρά «Καλά θα πάει και αυτό» μόλις 2,1%.

Στη late night ζώνη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «The 2Night Show» συγκέντρωσε 12,7%, ενώ η εκπομπή «11 Αυτοί – 11 Εμείς» περιορίστηκε στο 4%.

Η χθεσινή βραδιά έδειξε ότι η τηλεθέαση παραμένει μοιρασμένη, με κανένα πρόγραμμα να μην καταφέρνει να ξεχωρίσει αποφασιστικά, παρά τη μικρή υπεροχή του «Πόρτο Λεόνε».



Πηγή: tvnea.com
