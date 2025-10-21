2025-10-21 12:12:51

Η μετωπική δύο τρένων που έφερε στην επιφάνεια ελλείψεις και ολιγωρίαΗΣλοβακία τις τελευταίες μέρες βιώνει κάτι παρεμφερές με εμάς. Δύο τρένα, στα ανατολικά της χώρας, μακριά από την πρωτεύουσα, βρέθηκαν στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν μετωπικά. Οι τραυματίες είναι περίπου 70, ορισμένοι εξ αυτών σοβαρά. Ανθρώπινη απώλεια δεν υπήρξε. Και οι δύο οδηγοί συμπεριλαμβάνονται στους sidirodromikanea

