Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα  νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA18%Happy Day17,2%Σήμερα10,5%Καλημέρα Ελλάδα8,5%Ώρα Ελλάδος5,5%Νωρίς Νωρίς0,9%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα18,4%Πρωινό13,4%Buongiorno12,5%Αταίριαστοι8,2%Breakfast @ Star8,1%10 Παντού4,7%Πρωίαν Σε Είδον2,7%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις11%Όπου Υπάρχει Ελλάδα7,9%Αλήθειες με τη Ζήνα7,8%Live You7,6%Ώρα για Ψυχαγωγία4,6%Ποπ Μαγειρική3,2%


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News15,2%The Chase14,8%Τροχός της Τύχης13,4%Οικογενειακές Ιστορίες11,5%Deal11,4%Cash or Trash10,8%Rook Ζουκ7,9%5x56,4%Ελληνική ταινία ΣΚΑΙ6,3%Στούντιο 45,6%Διαχωρίζω τη Θέση μου5,5%Το Έχουμε3,9%Καθαρές Κουβέντες3,8%

PRIME TIME ΖΩΝΗ

ΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Πόρτο Λεόνε16%Hotel Elvira14%Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;13,7%Άγιος Έρωτας13,4%Η Γη της Ελιάς12,6%Να Μ' αγαπάς12%Φάρμα11,6%Grand Hotel10,4%The Wall9,2%Γιατί ρε πατέρα;7,6%Ηλέκτρα3,6%Το Παιδί2,5%Καλά θα πάει και αυτό2,1%

LATE NIGHT ΖΩΝΗ

ΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The 2Night Show12,7%11 Αυτοί – 11 Εμείς4%

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

Πηγή: tvnea.com
