Φωτογραφία για Η μάχη της απογευματινής ζώνης: Ποιοι κέρδισαν το δυναμικό κοινό

Η απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική, με ενημερωτικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια και σειρές να διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση του δυναμικού κοινού. Την κορυφή του πίνακα κατέκτησε το «Live News» στο MEGA, το οποίο σημείωσε 15,2%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την κυριαρχία του στο ενημερωτικό πεδίο και την εμπιστοσύνη του κοινού στην παρουσία του Νίκου Ευαγγελάτου.

Ακολούθησε το «The Chase» με 14,8%, το οποίο συνεχίζει να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» με 13,4% απέδειξε για ακόμη μια φορά τη διαχρονική του δημοφιλία. Σταθερή πορεία κατέγραψαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες», που συγκέντρωσαν 11,5%. Πολύ κοντά, το «Deal» αφού  σημείωσε 11,4%.

Το «Cash or Trash» στο Star κινήθηκε σε καλά επίπεδα με 10,8%, ενώ το «Rook Ζουκ» σημείωσε 7,9%. Ακολούθησε το «5x5» με 6,4%, ενώ η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 6,3%.

Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 5,6%, το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» σημείωσε 5,5%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open περιορίστηκαν στο 3,8%. Τέλος, η εκπομπή «Το Έχουμε» συγκέντρωσε 3,9%, κλείνοντας τη λίστα των απογευματινών προγραμμάτων.



Πηγή: tvnea.com
