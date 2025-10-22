Η απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης συνεχίζει να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού, με ενημερωτικές εκπομπές, σειρές και τηλεπαιχνίδια να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά. Το «The Chase» του Mega σημείωσε 18,8%, αναδεικνύοντας το παιχνίδι ως τον απόλυτο νικητή της ημέρας και κερδίζοντας την κορυφή της τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση, το «Live News» του Mega διατήρησε σταθερά υψηλά ποσοστά με 17,6%, αποδεικνύοντας ότι η ενημέρωση παραμένει ισχυρό χαρτί ακόμα και στις απογευματινές ώρες. Το «Deal» του Alpha, με 16,5%, κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, προσφέροντας ένταση και σασπένς σε κάθε γύρο.

Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha κράτησαν την τέταρτη θέση με 14%, ενώ το «Cash or Trash» στο Star περιορίστηκε λίγο χαμηλότερα με 11,2%. Πτώση κατέγραψε ο «Τροχός της Τύχης», που περιορίστηκε στο 9,9%, ενώ το «Ρούκου Ζούκ» του Αντ1 έπεσε σε αρνητικά επίπεδα με μόλις 5,8%.

Στα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης, η εκπομπή «Στούντιο 4» σημείωσε 6,5%, το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» 4,2%, οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open 4%, ενώ η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ σημείωσε 3,8% και η εκπομπή «Το ‘Χουμε» μόλις 2,7%.

Συνολικά, η απογευματινή ζώνη αποδεικνύεται ιδιαίτερα δυναμική, με τα τηλεπαιχνίδια να κερδίζουν την πρωτιά, αλλά και την ενημέρωση να κρατά ισχυρή παρουσία, δείχνοντας ότι οι επιλογές του κοινού παραμένουν πολυποίκιλες και απρόβλεπτες.

Πηγή: tvnea.com