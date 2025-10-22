2025-10-22 10:21:12
Η απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης συνεχίζει να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού, με ενημερωτικές εκπομπές, σειρές και τηλεπαιχνίδια να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά. Το «The Chase» του Mega σημείωσε 18,8%, αναδεικνύοντας το παιχνίδι ως τον απόλυτο νικητή της ημέρας και κερδίζοντας την κορυφή της τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση, το «Live News» του Mega διατήρησε σταθερά υψηλά ποσοστά με 17,6%, αποδεικνύοντας ότι η ενημέρωση παραμένει ισχυρό χαρτί ακόμα και στις απογευματινές ώρες. Το «Deal» του Alpha, με 16,5%, κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, προσφέροντας ένταση και σασπένς σε κάθε γύρο.

Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha κράτησαν την τέταρτη θέση με 14%, ενώ το «Cash or Trash» στο Star περιορίστηκε λίγο χαμηλότερα με 11,2%. Πτώση κατέγραψε ο «Τροχός της Τύχης», που περιορίστηκε στο 9,9%, ενώ το «Ρούκου Ζούκ» του Αντ1 έπεσε σε αρνητικά επίπεδα με μόλις 5,8%.

Στα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης, η εκπομπή «Στούντιο 4» σημείωσε 6,5%, το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» 4,2%, οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open 4%, ενώ η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ σημείωσε 3,8% και η εκπομπή «Το ‘Χουμε» μόλις 2,7%.

Συνολικά, η απογευματινή ζώνη αποδεικνύεται ιδιαίτερα δυναμική, με τα τηλεπαιχνίδια να κερδίζουν την πρωτιά, αλλά και την ενημέρωση να κρατά ισχυρή παρουσία, δείχνοντας ότι οι επιλογές του κοινού παραμένουν πολυποίκιλες και απρόβλεπτες.



