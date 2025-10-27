2025-10-27 08:51:46
Φωτογραφία για «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο



Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο

Το σχέδιο διάσωσης της Βιβής είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει προκαλέσει ένταση σε όλους, καθώς το βασικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι ένα: Πώς θα μπουν στο σπίτι του Μιχαήλου. Η λύση βρίσκεται τελικά, μετά από αρκετή σκέψη, και φέρνει μαζί της νέες και απρόσμενες γνωριμίες. Η Τίνα, γειτόνισσα του Μιχαήλου, βρίσκει τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο του Φώντα. Όλα πηγαίνουν άψογα και σύμφωνα με το σχέδιο, μέχρι που μία πτώση από μπαλκόνι και τα κομμένα φρένα ενός αυτοκινήτου θα κάνουν την απόλυτη ανατροπή.



«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»_ Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου_ Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1



Πηγή: tvnea.com
Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026
Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2025)
