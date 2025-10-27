2025-10-27 10:12:35
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2025)
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time.

 Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο
Πρωτιά για τη Ναταλία Γερμανού στη μεσημεριανή ζώνη – Έφτασε έως και 20,8%!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για τη Ναταλία Γερμανού στη μεσημεριανή ζώνη – Έφτασε έως και 20,8%!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μιχαήλ Κουτουρίνης : Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου της γειτονιάς μου. Βόνιτσα: 25/10 2025
Μιχαήλ Κουτουρίνης : Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου της γειτονιάς μου. Βόνιτσα: 25/10 2025
Τα νούμερα τηλεθέασης του prime time: Πρώτος ο «Εκατομμυριούχος» στις 8, κυρίαρχο το «The Voice» στις 9
Τα νούμερα τηλεθέασης του prime time: Πρώτος ο «Εκατομμυριούχος» στις 8, κυρίαρχο το «The Voice» στις 9
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/10/2025)
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026
Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026
Αλλαγές στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 λόγω χαμηλής τηλεθέασης
Αλλαγές στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 λόγω χαμηλής τηλεθέασης
Θεόδωρος του Χρήστου Μάρης, ένας Βονιτσάνος αξιωματικός πεζικού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας’
Θεόδωρος του Χρήστου Μάρης, ένας Βονιτσάνος αξιωματικός πεζικού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας’
Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Windows 11 25H2 ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ -ΧΡΗΣΙΜΑ TIPS
Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Windows 11 25H2 ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ -ΧΡΗΣΙΜΑ TIPS
Γρηγόρης Γκουντάρας & Ναταλί Κάκκαβα: «Το 5% θεωρείται επιτυχία; Μας τρομάζει!»
Γρηγόρης Γκουντάρας & Ναταλί Κάκκαβα: «Το 5% θεωρείται επιτυχία; Μας τρομάζει!»