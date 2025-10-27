Ισχυρές μάχες δόθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην prime time ζώνη, με το «The Voice» του ΣΚΑΪ να αναδεικνύεται νικητής στον πίνακα τηλεθέασης, καταγράφοντας 19,2% στο δυναμικό κοινό. Το talent show κράτησε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού καθ’ όλη τη διάρκειά του, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις και στα επιμέρους κοινά.

Από κοντά, τα «Φαντάσματα» του Star συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, κατακτώντας την πρώτη θέση στον κοινό ανταγωνισμό με ποσοστό 19%, αποδεικνύοντας ότι η νέα κωμική σειρά έχει βρει το δικό της πιστό κοινό.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «IQ 160» με 15,1%, ενώ οι «Τρομεροί Γονείς» του Alpha κατέγραψαν 12,9%. Το μουσικό παιχνίδι «Don’t Forget the Lyrics» στον ANT1 συγκέντρωσε 8,1%, ενώ η δραματική σειρά «Η Γη της Ελιάς» σημείωσε 8%.

Η τηλεοπτική μάχη της prime time παραμένει σκληρή, με τα κανάλια να επενδύουν δυναμικά σε formats και σειρές που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

