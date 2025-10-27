Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε η εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, καταγράφοντας 18,5% μέσο όρο τηλεθέασης. Η εκπομπή διατήρησε την πρωτιά στο ενημερωτικό κομμάτι, συνδυάζοντας επικαιρότητα, ζωντανές συνδέσεις και ανθρώπινες ιστορίες.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Mega Σαββατοκύριακο» με ποσοστό 14,8%, συνεχίζοντας τη σταθερή του πορεία στη μάχη της ενημέρωσης, με έμφαση στην πολιτική επικαιρότητα και τις κοινωνικές παρεμβάσεις.

Την τριάδα συμπληρώνει η εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο Open, η οποία σημείωσε 3,3%, διατηρώντας το δικό της κοινό μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο.

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει πεδίο σκληρού ανταγωνισμού, με το κοινό να επιλέγει δυναμικά τα πρόσωπα και τις εκπομπές που εμπιστεύεται για την πρώτη ενημέρωση τηςημέρας.

Πηγή: tvnea.com