2025-10-27 10:12:35
Φωτογραφία για «Καλημέρα» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης



Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε η εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, καταγράφοντας 18,5% μέσο όρο τηλεθέασης. Η εκπομπή  διατήρησε την πρωτιά στο ενημερωτικό κομμάτι, συνδυάζοντας επικαιρότητα, ζωντανές συνδέσεις και ανθρώπινες ιστορίες.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Mega Σαββατοκύριακο» με ποσοστό 14,8%, συνεχίζοντας τη σταθερή του πορεία στη μάχη της ενημέρωσης, με έμφαση στην πολιτική επικαιρότητα και τις κοινωνικές παρεμβάσεις.

Την τριάδα συμπληρώνει η εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο Open, η οποία σημείωσε 3,3%, διατηρώντας το δικό της κοινό μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο.

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει πεδίο σκληρού ανταγωνισμού, με το κοινό να επιλέγει δυναμικά τα πρόσωπα και τις εκπομπές που εμπιστεύεται για την πρώτη ενημέρωση τηςημέρας.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανατροπή στα πρωινά ψυχαγωγικά – Ο Μάνεσης στην κορυφή της τηλεθέασης την. Κυριακή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στα πρωινά ψυχαγωγικά – Ο Μάνεσης στην κορυφή της τηλεθέασης την. Κυριακή
«The Voice» κυριάρχησε στην prime time – Μάχη στήθος με στήθος με τα «Φαντάσματα» του Star
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«The Voice» κυριάρχησε στην prime time – Μάχη στήθος με στήθος με τα «Φαντάσματα» του Star
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή στα πρωινά ψυχαγωγικά – Ο Μάνεσης στην κορυφή της τηλεθέασης την. Κυριακή
Ανατροπή στα πρωινά ψυχαγωγικά – Ο Μάνεσης στην κορυφή της τηλεθέασης την. Κυριακή
«Καλημέρα» στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές
«Καλημέρα» στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές
«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στην κορυφή της prime time
«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στην κορυφή της prime time
Τo «The Chase» στην κορυφή της απογευματινής τηλεθέασης
Τo «The Chase» στην κορυφή της απογευματινής τηλεθέασης
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για τη Ναταλία Γερμανού στη μεσημεριανή ζώνη – Έφτασε έως και 20,8%!
Πρωτιά για τη Ναταλία Γερμανού στη μεσημεριανή ζώνη – Έφτασε έως και 20,8%!
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2025)
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο
Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026
Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026
Αλλαγές στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 λόγω χαμηλής τηλεθέασης
Αλλαγές στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 λόγω χαμηλής τηλεθέασης