Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού στον Alpha, καταγράφοντας 16,3% μέσο όρο στο γενικό σύνολο. Μάλιστα, σε τέταρτο της εκπομπής η τηλεθέαση άγγιξε το εντυπωσιακό 20,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της εκπομπής στο κοινό του Σαββατοκύριακου.

Στη δεύτερη θέση, η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 σημείωσε 10,8%, διατηρώντας υψηλά ποσοστά καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Ακολούθησε στη τρίτη θέση η ξένη σειρά του Star Channel, η οποία κατέγραψε 10,2%, συνεχίζοντας την καλή της πορεία στη μεσημεριανή ζώνη.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Στην κουζίνα σας» στο Open, με ποσοστό 4,8%, ενώ στην πέμπτη θέση το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 3,4%.

Η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 2,8%, ενώ το «Εξελίξεις τώρα» στο Mega σημείωσε 2,7%. Τέλος, η εκπομπή «Generation SK» έκλεισε τη λίστα με 0,8%.

Με βάση τα ποσοστά, η μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σταθερή πρωτιά της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται», που φαίνεται να διατηρεί αμετακίνητη τη θέση του στην κορυφή των προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού.

Πηγή: tvnea.com