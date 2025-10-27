2025-10-27 10:12:35
Φωτογραφία για Πρωτιά για τη Ναταλία Γερμανού στη μεσημεριανή ζώνη – Έφτασε έως και 20,8%!

 

Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού στον Alpha, καταγράφοντας 16,3% μέσο όρο στο γενικό σύνολο. Μάλιστα, σε τέταρτο της εκπομπής η τηλεθέαση άγγιξε το εντυπωσιακό 20,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της εκπομπής στο κοινό του Σαββατοκύριακου.

Στη δεύτερη θέση, η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 σημείωσε 10,8%, διατηρώντας υψηλά ποσοστά καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Ακολούθησε στη τρίτη θέση η ξένη σειρά του Star Channel, η οποία κατέγραψε 10,2%, συνεχίζοντας την καλή της πορεία στη μεσημεριανή ζώνη.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Στην κουζίνα σας» στο Open, με ποσοστό 4,8%, ενώ στην πέμπτη θέση το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 3,4%.

Η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 2,8%, ενώ το «Εξελίξεις τώρα» στο Mega σημείωσε 2,7%. Τέλος, η εκπομπή «Generation SK» έκλεισε τη λίστα με 0,8%.

Με βάση τα ποσοστά, η μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σταθερή πρωτιά της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται», που φαίνεται να διατηρεί αμετακίνητη τη θέση του στην κορυφή των προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/10/2025)
Ανατροπή στα πρωινά ψυχαγωγικά – Ο Μάνεσης στην κορυφή της τηλεθέασης την. Κυριακή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στα πρωινά ψυχαγωγικά – Ο Μάνεσης στην κορυφή της τηλεθέασης την. Κυριακή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι «έπεσαν»
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι «έπεσαν»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/10/2025)
Οι “Αταίριαστοι” κρατούν τα σκήπτρα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης (18-54)
Οι “Αταίριαστοι” κρατούν τα σκήπτρα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης (18-54)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο
Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026
Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026
Αλλαγές στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 λόγω χαμηλής τηλεθέασης
Αλλαγές στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 λόγω χαμηλής τηλεθέασης
Θεόδωρος του Χρήστου Μάρης, ένας Βονιτσάνος αξιωματικός πεζικού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας’
Θεόδωρος του Χρήστου Μάρης, ένας Βονιτσάνος αξιωματικός πεζικού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ιταλίας’
Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Windows 11 25H2 ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ -ΧΡΗΣΙΜΑ TIPS
Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Windows 11 25H2 ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ -ΧΡΗΣΙΜΑ TIPS