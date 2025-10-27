Ανατροπή σημειώθηκε χθες στα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς το “Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση” βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης, καταγράφοντας 20,1% και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκαν οι “Δεκατιανοί” με 9,6%, κερδίζοντας οριακά τη μάχη από το “Χαμογέλα και πάλι”, το οποίο ακολούθησε με 9,5%.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε το “Πρωινό Σαββατοκύριακο” του ANT1 με 8,4%, ενώ πιο χαμηλά βρέθηκε το “Καλημέρα Είπαμε” στην ΕΡΤ1 με 3,6%.

Τέλος, το “Ραντεβού το ΣουΚου” στο OPEN έκλεισε την κατάταξη με 3,2%.

Η μάχη για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό, αλλά ο Νίκος Μάνεσης απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διατηρεί σταθερά την πρωτοκαθεδρία στην προτίμηση του κοινού.

