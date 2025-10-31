2025-10-31 11:03:03
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας τηλεθέασης των μεσημεριανών εκπομπών της Πέμπτης, καθώς το κοινό φαίνεται να έδειξε ξεκάθαρη προτίμηση στην ενημέρωση με δόσεις αποκαλύψεων και κοινωνικού ρεπορτάζ.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», η οποία σημείωσε 16% μέσο όρο τηλεθέασης, φτάνοντας σε τέταρτο έως και 21,7%, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και την αποδοχή του τηλεοπτικού κοινού.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, με 12,4%, διατηρώντας σταθερή τη δυναμική της και το ενδιαφέρον του πιστού της κοινού.

Ακολούθησε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 9,2%, συνεχίζοντας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 4,2%.

Η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open κατέγραψε 3,6%, ενώ πιο χαμηλά στην κατάταξη βρέθηκε το μαγειρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ1, «Ποπ Μαγειρική», με 2%.

Η τάση δείχνει πως το κοινό των μεσημεριανών ωρών προτιμά την ενημέρωση με κοινωνικό και αποκαλυπτικό χαρακτήρα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα ψυχαγωγικά και μαγειρικά formats.



