2025-11-01 11:05:02
Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για την απογευματινή ζώνη βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι «Ο Τροχός της Τύχης» του Star, σημειώνοντας 14,2% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση, με 12,7%, ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον Alpha, που κράτησαν σταθερή τη δυναμική τους. Πολύ κοντά, το «Live News» του Mega κατέγραψε 12,6%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «The Chase» σημείωσε 12,2%.

Το «Cash or Trash» κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα με 10,9%, ενώ το «Στουντιο 4» σημείωσε 8,7%. Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Ρουκ Ζουκ» με 7,7%, και η εκπομπή «Διαχωρίζω τη Θέση μου» με 6,2%.

Η ελληνική ταινία που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 5,8%, ενώ η επανάληψη του «5x5» ακολούθησε με 5,7%. Οι «Κουβέντες» στο Open περιορίστηκαν στο 4,3%, και τέλος, η εκπομπή «Το ’Χουμε» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε μόλις 1,6%, με ορισμένα τέταρτα να πέφτουν ακόμη και στο 0,6%.



Πηγή: tvnea.com
