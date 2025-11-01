Μεγάλη πρωτιά για την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 19,9%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 18,7%, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις και αποδεικνύοντας ότι το ελαφρώς πιο lifestyle ύφος του εξακολουθεί να βρίσκει απήχηση στο κοινό.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 7%, ενώ ακολούθησε η «Ώρα Ελλάδος» του Open με 6,6%. Λίγο πιο πίσω βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1 με 6%, δείχνοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.

Την κατάταξη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών συμπληρώνει η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1, που κατέγραψε 1,5% στο δυναμικό κοινό.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τους τηλεθεατές να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά ύφη ενημέρωσης — από την πιο «καθημερινή» προσέγγιση του Mega μέχρι τη χαλαρή πρωινή διάθεση του Alpha.

