2025-11-01 09:56:41
Φωτογραφία για «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης

Μεγάλη πρωτιά για την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 19,9%. 

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 18,7%, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις και αποδεικνύοντας ότι το ελαφρώς πιο lifestyle ύφος του εξακολουθεί να βρίσκει απήχηση στο κοινό.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 7%, ενώ ακολούθησε η «Ώρα Ελλάδος» του Open με 6,6%. Λίγο πιο πίσω βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1 με 6%, δείχνοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.

Την κατάταξη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών συμπληρώνει η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1, που κατέγραψε 1,5% στο δυναμικό κοινό.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τους τηλεθεατές να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά ύφη ενημέρωσης — από την πιο «καθημερινή» προσέγγιση του Mega μέχρι τη χαλαρή πρωινή διάθεση του Alpha.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Πρώτη η Ζήνα Κουτσελίνη με τις Αλήθειες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Πρώτη η Ζήνα Κουτσελίνη με τις "Αλήθειες"
«Super Κατερίνα» πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής - Συνεχίζει στην 4η θέση ο Λιάγκας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Super Κατερίνα» πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής - Συνεχίζει στην 4η θέση ο Λιάγκας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης - Σόκ στον ΣΚΑΪ με 0,6% σε 15' στην εκπομπή
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης - Σόκ στον ΣΚΑΪ με 0,6% σε 15' στην εκπομπή "Το' Χουμε"
«Το Σόι Σου» επέστρεψε και… σάρωσε! Στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά
«Το Σόι Σου» επέστρεψε και… σάρωσε! Στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά
Έρχεται η νέα καθημερνή σειρά «Οι Μπλε Ώρες» στο MEGA
Έρχεται η νέα καθημερνή σειρά «Οι Μπλε Ώρες» στο MEGA
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
Ο «Άγιος Έρωτας» στην κορυφή του prime time, ο Κουσουλός κυρίαρχος στη late night ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/10/2025)
Ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου
Ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου
ME SOCIAL MEDIA ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ME SOCIAL MEDIA ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Το 6ο επεισόδιο του «The Roadshow» στην Κρήτη
Το 6ο επεισόδιο του «The Roadshow» στην Κρήτη
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής
Το «Grand Hotel» αποκτά νέα μέρα προβολής