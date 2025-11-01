2025-11-01 09:56:41
Φωτογραφία για «Super Κατερίνα» πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής - Συνεχίζει στην 4η θέση ο Λιάγκας

 

Δυναμικά ξεκίνησε η μέρα για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς η εκπομπή της «Super Κατερίνα» στον Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 14,3%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 12,1%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Buongiorno» του ANT1, που κατέγραψε 11,5%.

Το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα κινήθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με 10,4%, ενώ το «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 6,6%.

Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 5,5%, ενώ στην ΕΡΤ1 η εκπομπή «Το Πρωί Αν Σε Είδον» έκλεισε τη λίστα με 2,8% στο δυναμικό κοινό.

Η «μάχη» της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με μικρές διαφορές ανάμεσα στις περισσότερες ψυχαγωγικές εκπομπές, καθώς το κοινό δείχνει να εναλλάσσει προτιμήσεις ανάλογα με τη θεματολογία και τη διάθεση της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
«Το Σόι Σου» επέστρεψε και… σάρωσε! Στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Το Σόι Σου» επέστρεψε και… σάρωσε! Στην κορυφή της prime time με εντυπωσιακά ποσοστά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/10/2025)
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών αυξήθηκαν κατά 5,8% το 2024- Η θέση της Ελλάδας
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών αυξήθηκαν κατά 5,8% το 2024- Η θέση της Ελλάδας
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
«Happy Day» πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Σάρωσε στο δυναμικό κοινό μεχρι 31,3%
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Πρώτη η Ζήνα Κουτσελίνη με τις
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Πρώτη η Ζήνα Κουτσελίνη με τις "Αλήθειες"
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/10/2025)
Ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου
Ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου
ME SOCIAL MEDIA ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ME SOCIAL MEDIA ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Το 6ο επεισόδιο του «The Roadshow» στην Κρήτη
Το 6ο επεισόδιο του «The Roadshow» στην Κρήτη