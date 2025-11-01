Δυναμικά ξεκίνησε η μέρα για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς η εκπομπή της «Super Κατερίνα» στον Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 14,3%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 12,1%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Buongiorno» του ANT1, που κατέγραψε 11,5%.

Το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα κινήθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με 10,4%, ενώ το «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 6,6%.

Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 5,5%, ενώ στην ΕΡΤ1 η εκπομπή «Το Πρωί Αν Σε Είδον» έκλεισε τη λίστα με 2,8% στο δυναμικό κοινό.

Η «μάχη» της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με μικρές διαφορές ανάμεσα στις περισσότερες ψυχαγωγικές εκπομπές, καθώς το κοινό δείχνει να εναλλάσσει προτιμήσεις ανάλογα με τη θεματολογία και τη διάθεση της ημέρας.

Πηγή: tvnea.com