Η επιστροφή της αγαπημένης οικογενειακής κωμωδίας «Το Σόι Σου» μετά από έξι χρόνια απουσίας, δεν πέρασε απαρατήρητη από το τηλεοπτικό κοινό. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς σημείωσε σαρωτικά ποσοστά τηλεθέασης, κατακτώντας με άνεση την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό.

Συγκεκριμένα, η σειρά του Alpha κατέγραψε 39,7% μέσο όρο, ενώ σε τέταρτο άγγιξε ακόμη και το 45,4%, αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας πως το κοινό είχε… νοσταλγήσει τη σόι-κατάσταση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η δραματική σειρά «Ο Γιατρός», που έκανε πρεμιέρα και σημείωσε 18,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ στην τρίτη θέση ακολούθησε το «GNTM» με 12,7%.

Πιο πίσω, η «Γη της Ελιάς» συγκέντρωσε 9,9%, ενώ τα νέα προγράμματα «Στην Πίεση» και «Το Απαραίτητο Φως» κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με 1,5% και 1,2% αντίστοιχα.

Στην late night ζώνη η εκπομπή «Φως Στο Τούνελ» σημείωσε 16.6% με την εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» να είναι στο 4,3%

Πηγή: tvnea.com
