2025-11-01 12:10:51
Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις    ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα  νούμερα τηλεθέασης ανά    ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

table.tv-table { width: 80%; margin: 20px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα Mega19,9% Happy Day18,7% Σήμερα7% Ώρα Ελλάδος6,6% Καλημέρα Ελλάδα6% Νωρίς Νωρίς1,5% ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση 18-54 Super Κατερίνα14,3% Breakfast@Star12,1% Buongiorno11,5% Πρωινό10,4% 10 Παντού6,6% Αταίριαστοι5,5% Το Πρωί Αν Σε Είδον2,8% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση 18-54 Αλήθειες με τη Ζήνα12,3% Αποκαλύψεις9,4% Life You3,4% Όπου Υπάρχει Ελλάδα3% Ώρα για Ψυχαγωγία5,3% Ποπ Μαγειρική2,5% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση 18-54 Ο Τροχός της Τύχης14,2% Οικογενειακές Ιστορίες12,7% Live News12,6% The Chase12,2% Cash or Trash10,9% Στούντιο 48,7% Ρουκ Ζουκ7,7% Διαχωρίζω τη Θέση μου6,2% Ελληνική Ταινία (ΣΚΑΪ)5,8% 5x5 (επανάληψη)5,7% Κουβέντες4,3% Το ’Χουμε1,6% PRIME TIME ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση 18-54 Το Σόι Σου39,7% Ο Γιατρός18,1% GNTM12,7% Γη της Ελιάς9,9% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;6,6% Στην Πίεση1,5% Το Απαραίτητο Φως1,2% LATE NIGHT ΖΩΝΗ ΕκπομπήΤηλεθέαση 18-54 Φως Στο Τούνελ16,6% Στην Αγκαλιά του Φάνη4,3%

Πηγή: tvnea.com
