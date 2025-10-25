2025-10-25 12:18:20
Φωτογραφία για Επιστολή ΣΦΕΕ σε Γεωργιάδη: Στους 10 μήνες οι οφειλές των νοσοκομείων για φάρμακα
Για ενδεχόμενα προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία, κάνει λόγο στον υπουργό Υγείας το προεδρείο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων.

Παγωμένες παραμένουν οι πληρωμές των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι οφειλές να φτάνουν τους δέκα μήνες.

Η εικόνα αυτή δικαιολογεί πλήρως τις πρόσφατες προειδοποιήσεις του υπουργείου Οικονομικών, η ηγεσία του οποίου θα δημοσιοποιεί τις υπηρεσίες του Δημοσίου που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Τα νοσοκομεία εμφανίζουν εξαιρετικά βεβαρημένη εικόνα, καθώς οφείλουν το 63% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία.

