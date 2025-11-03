





Πρώτος στην προτίμηση των τηλεθεατών ο Alpha έκοψε πρώτος το νήμα της τηλεθέασης στη μυθοπλασία και στην ψυχαγωγία για το μήνα Οκτώβριο.

Πρώτος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας για όλο τον Οκτώβριο!

Ο Alpha κυριάρχησε για όλο το μήνα Οκτώβριο, κατακτώντας την 1η θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 και στο σύνολο, τόσο στο σύνολο ημέρας όσο και στην prime time – τη ζώνη της μεγαλύτερης συγκέντρωσης κοινού. Συγκεκριμένα ο Alpha είναι πρώτος στο σύνολο της ημέρας στο δυναμικό κοινό με 13,1% (Mega 11,8% - STAR 9,4% - ANT1 9,1% - SKAI 7,5% - OPEN 3,8% - ΕΡΤ1 3,1%) καθώς και στο σύνολο κοινού με 14,4% (Mega 12,9% - ANT1 10,5% - SKAI 10,2% - STAR 8,6% - OPEN 5,4% - ΕΡΤ1 4,2%)







Απόλυτος κυρίαρχος της prime time με τη Μυθοπλασία Alpha!

Οι σειρές της Μυθοπλασίας Alpha κατέκτησαν την κορυφή, δημιουργώντας το πιο αγαπημένο βραδινό ραντεβού των τηλεθεατών

. Με επιτυχίες που ξεχωρίζουν και καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό, ο Alpha επιβεβαιώνει τη δυναμική και αυτή τη σεζόν. Συγκεκριμένα ο Alpha είναι πρώτος στην prime time (20:00 – 24:00) στο δυναμικό κοινό 18-54 με 14,7% (MEGA 11,3% - STAR 9,9% - ANT1 9,5% - SKAI 8,6% - OPEN 3,1% - ΕΡΤ1 2,4%) καθώς και στο σύνολο κοινού με 16,9% (Mega 13% - ANT1 11,6% - SKAI 10,8% - STAR 8,4% - ΕΡΤ1 3,6% - OPEN 3,4%)







Το Σόι σου

Θριαμβευτική ήταν η επιστροφή της πιο αγαπημένης οικογενειακής κωμικής σειράς. «Το σόι σου» επέστρεψε με νέα επεισόδια το βράδυ της Παρασκευής και σημείωσε απίστευτα ποσοστά τηλεθέασης με το πρώτο διπλό επεισόδιο. Με 40,8% στο δυναμικό κοινό και 38,9% στο σύνολο, και με αρκετά τέταρτα άνω του 50%, οι τηλεθεατές απέδειξαν περίτρανα την αγάπη τους για τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους.







Να Μ’ Αγαπάς

Η νέα καθημερινή σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», γράφει μια επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού. Με πρωτιά για τον μήνα Οκτώβριο τόσο στο σύνολο κοινού με 19,1% και 1.233.000 τηλεθεατές να την παρακολουθούν έστω και για 1 λεπτό, όσο και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 14%, η σειρά επιβεβαιώνει την ξεχωριστή σχέση που έχει χτίσει με τους τηλεθεατές. Η σειρά ήταν πρώτη και στο γυναικείο δυναμικό κοινό (18-54) με ποσοστό που αγγίζει το 18,6%.







Από τον πρώτο κιόλας μήνα προβολής της, η σειρά καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό με τις έντονες συναισθηματικές του κορυφώσεις, το δυνατό σενάριο και τις ερμηνείες. Οι ιστορίες ζωής που ξετυλίγονται καθημερινά έχουν δημιουργήσει μια βαθιά σύνδεση με τους τηλεθεατές, οι οποίοι αγκαλιάζουν τη σειρά με ενθουσιασμό και συγκίνηση. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού αποτελεί την πιο δυνατή επιβεβαίωση πως η σειρά έχει καταφέρει να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων τηλεθεατών.













Άγιος Έρωτας







Η καθημερινή δραματική σειρά εποχής του Alpha, «Άγιος Έρωτας», έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να κατακτήσει το τηλεοπτικό κοινό με τη δύναμη της ιστορίας της. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει τη βαθιά σύνδεση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στη σειρά και τους τηλεθεατές. Κάθε επεισόδιο συνοδεύεται από έντονες συζητήσεις και συγκινητικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, αποδεικνύοντας πως ο «Άγιος Έρωτας» δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική πρόταση, αλλά ένα τηλεοπτικό γεγονός που αγγίζει την ψυχή του θεατή. Η σειρά τερμάτισε πρώτη στους πίνακες τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 14,9% όσο και στο σύνολο κοινού με 21,3%. Οι γυναίκες ηλικίας 18-54 έχουν αγαπήσει και αγκαλιάσει τη σειρά δίνοντας της πρωτιά με ποσοστό 17,6% και 1.541.000 τηλεθεατές την έχουν παρακολουθήσει έστω και για 1 λεπτό.







Η σειρά συνεχίζει καθημερινά να συγκινεί, να προβληματίζει και να μαγεύει, φέρνοντας στο προσκήνιο αξίες, συγκρούσεις και έρωτες που αντέχουν στον χρόνο.













Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια







Στην κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης για τον μήνα Οκτώβριο βρέθηκε η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Η σειρά που μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη σημείωσε 18,1% στο σύνολο κοινού και 15,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ ήταν πρώτη και στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ18-54) με 17,3%. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά, μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων. Τις δυνατές και ανατρεπτικές εξελίξεις παρακολούθησαν 1.367.000 τηλεθεατές έστω και για 1 λεπτό!













Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι







Η αισθηματική σειρά του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», που συγκίνησε και κέρδισε τους τηλεθεατές από το πρώτο επεισόδιο, σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης για το μήνα Οκτώβριο. Με 19,1% μέσο όρο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού και 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, η σειρά που προβάλλεται πλέον κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30, παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Ιδιαίτερα θερμή είναι η ανταπόκριση των γυναικών ηλικίας 18-54, όπου η τηλεθέαση άγγιξε το 20,8%.







Συνολικά, 1.756.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό τη σειρά μέσα στον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση και τη συναισθηματική σύνδεση του κοινού με τις ιστορίες της Μελισσάνθης, της Ιουλίας, της Ασπασίας, της Πολυξένης, της Μαγδαληνής και φυσικά της μητέρας τους, Θεοδώρας.













Ο Γιατρός







«Ο Γιατρός» επέστρεψε με νέα επεισόδια και στην πρεμιέρα του, στην εκπνοή του Οκτώβρη, κατέγραψε 17,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 21,3% στο γυναίκειο δυναμικό κοινό (Γ18-54). Η μνήμη του Ανδρέα αρχίζει να επιστρέφει, με ολέθριες συνέπειες για όλους. Αλήθειες και ψέματα έρχονται στο φως και ο «Doc» καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του, με 1.511.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν έστω για 1 λεπτό το πρώτο επεισόδιο του 3ου κύκλου της σειράς που καθήλωσε.













Τρομεροί Γονείς







Δύο γονείς. Τρία παιδιά. Μια τρομερή οικογένεια! Είναι οι Τρομεροί γονείς και είναι η οικογενειακή κωμωδία που μας χαρίζει κάθε Σαββατοκύριακο, όχι μόνο γέλιο και συγκίνηση, αλλά και ρεαλιστικές καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις! Για το μήνα Οκτώβριο, 1.049.000 τηλεθεατές μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας Στεφανίδη, έστω και για 1 λεπτό, και τους έδωσαν την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 12,3%. Σε επιμέρους κοινά, οι γυναίκες ηλικίας 18-54 ταυτίστηκαν με την μαμά Ναταλία σε ποσοστό 14,7%, αλλά και οι πιο νέες γυναίκες ηλικίας 15-24 έδωσαν στη σειρά πρωτιά με ποσοστό 15,2%.













Τον Alpha επιλέγουν οι τηλεθεατές και για την ενημέρωση!













Οι Ειδήσεις του Alpha με γρήγορα αντανακλαστικά, αξιοπιστία και εγκυρότητα παρουσιάζουν ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων και αποτελούν την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωσή τους.













Τον Οκτώβριο, το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων με την Έφη Μπαρμπάτση και τη Μίνα Βάρσου κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 16,2%, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Και τα Σαββατοκύριακα οι μεσημεριανές ειδήσεις, με τον Χρύσανθο Κοσελόγλου και την Ελίζα Λυμπούση, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και την πρώτη θέση, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού με ποσοστό 17,4% όσο και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 14,9%, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Το Κεντρικό Δελτίο Είδήσεων του Σαββατοκύριακου με την Μαρία Νικόλτσιου κέρδισε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 12,5%, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.







Η Ψυχαγωγία έχει Alpha υπογραφή!

Ο Alpha, αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς της καθημερινότητας των τηλεθεατών έχοντας δημιουργήσει μια σταθερή και δυνατή σχέση μαζί τους. Πιο συγκεκριμένα:







Το πιο Happy ξεκίνημα της ημέρας!

Το «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή αποτελεί τοπ επιλογή του τηλεοπτικού κοινού για πρωινή ενημέρωση και ψυχαγωγία. Η πιο happy παρέα της ελληνικής τηλεόρασης μας καλημερίζει, με χαμόγελο, χρώμα και θετική διάθεση, δίνοντας το έναυσμα για μία χαρούμενη και λαμπερή ημέρα. Καθημερινά στην κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης, το Happy Day σημείωσε για το μήνα Οκτώβριο 18,1% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 23,8 % στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54).

Super Κατερίνα

Η Κατερίνα Καινούργιου και η «Super Κατερίνα» της, πιστή στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της, πιο σύγχρονη, ώριμη, και πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής, κέρδισε την προτίμηση του κοινού, σημειώνοντας 16% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 19,8% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54), ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 19,1% (Γ 25-44).







Το πιο σίγουρο Deal

Στο πιο απρόβλεπτο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, το «Deal» με παρουσιαστή τον Γιώργο Θαναηλάκη, η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο καθημερινά, καταγράφοντας στους πίνακες τηλεθέασης 16,9% στο σύνολο κοινού για τον Οκτώβριο. Αγωνία, γέλιο, ρίσκο, αλλά και τα 5 κουτιά έκπληξη με το νούμερο 23. Θα ρισκάρει ο παίκτης να συνεχίσει; Θα διπλασιάσει το ποσό που έχει ήδη κερδίσει, θα φύγει με τα ίδια, τα μισά ή θα τα χάσει όλα;







Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση

Ο πρωταγωνιστής της πρωινής ζώνης του σαββατοκύριακου, ο Νίκος Μάνεσης, διατήρησε τον τίτλο του και τον Οκτώβριο, με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να σκαρφαλώνει στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, καταγράφοντας 16,6% στο σύνολο του κοινού, 15,1% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 20,8%.







Στην αιχμή των γεγονότων, με δυνατή ειδησεογραφία, με λόγο που καταγγέλλει το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των τηλεθεατών, σε όλα όσα τους απασχολούν και τους προβληματίζουν, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα, με σεβασμό και υπευθυνότητα.







Καλύτερα δε γίνεται

Το μόνο σταθερό ραντεβού για τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, η παρέα που δεν θέλεις να χάσεις, η δική σου παρέα, το «Καλύτερα δε γίνεται». Η Ναταλία Γερμανού και η ομάδα της ξέρουν τον τρόπο να μας κάνουν να περνάμε καλά, να μας κρατούν συντροφιά, να μας ψυχαγωγούν, να μας ενημερώνουν, με σχόλιο ψύχραιμο αλλά αιχμηρό. Κι αυτό αποδείχθηκε με τα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία σαρώνουν του ανταγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες κοινού. Η εκπομπή σημείωσε 16,3% στο σύνολο κοινού, 13,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 16,6% στο γυναικείο δυναμικό κοινό (Γ 18-54). Γεγονότα που μας αφορούν, σημαντικοί καλεσμένοι που θα μιλήσουν από καρδιάς, όλα συνθέτουν μια ψυχαγωγική εκπομπή με άποψη και ουσία που πάντα κάνει τη διαφορά και τα σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου την παρακολούθησαν 1.396.000 τηλεθεατές, έστω για 1 λεπτό.













Kitchen Lab

Οι λάτρεις της μαγειρικής -και όχι μόνο- είναι συντονισμένοι στον Άκη Πετρετζίκη και το «Kitchen Lab» του, την πιο αγαπημένη μαγειρική εκπομπή της τηλεόρασης. Τις νόστιμες και πρωτότυπες συνταγές του Άκη μαγείρεψαν τον Οκτώβριο, σε ποσοστό 15,6% στο σύνολο κοινού. Τις γευστικές του προτάσεις δοκίμασαν σε ποσοστό 14% στο γυναικείο κοινό (Γ15-24) και 19,4% (Γ45-64) ανεβάζοντάς τον στην κορυφή της τηλεθέασης στις συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ 850.000 τηλεθεατές «μαγείρεψαν» έστω για 1 λεπτό, κατά μέσο όρο, στο… εργαστήρι μαγειρικής του ‘Άκη.







«Αυτοψία» και «Πρωταγωνιστές» με ξεχωριστές ιστορίες

Εκεί που γεννιέται η είδηση και τα πρόσωπα καθορίζουν την επικαιρότητα. Εκεί που τα ερωτήματα των πολιτών απαιτούν εξηγήσεις και οι αρμόδιοι δίνουν απαντήσεις. Εκεί που αυτόπτης μάρτυρας είναι η κάμερα και πρωταγωνιστής το ρεπορτάζ γεννιέται η «Αυτοψία». Ο Αντώνης Σρόιτερ και η ομάδα του κάνουν αποκαλυπτική έρευνα στην στις υποθέσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Πρόσωπα που βρέθηκαν στην καρδιά της ενημέρωσης και συζητήθηκαν, σπάνε τη σιωπή τους, δίνοντας στην εκπομπή το προβάδισμα με 11,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και στο σύνολο του κοινού με 12,5%.







Οι «Πρωταγωνιστές», πέρα από τις βεβαιότητες, αναδεικνύουν την αξία της καθαρής διήγησης δίνοντας τον λόγο σε ανθρώπους που άξιζαν να ακουστούν. Η εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη ήταν πρώτη με ποσοστό 15,2% στο σύνολο κοινού.

