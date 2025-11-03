





Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει ασταμάτητα, χαρίζει γέλιο, γνώση, μεγάλα δώρα και παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών, καθώς τον Οκτώβριο το πρόγραμμα παρακολούθησαν καθημερινά 1.142.015 τηλεθεατές κατά μέσο όρο (Nielsen: κάλυψη 1’ για το σύνολο κοινού).

Τον Οκτώβριο, από Δευτέρα έως Κυριακή, ο Τροχός της Τύχης ήταν πρώτος στη ζώνη του στο σύνολο κοινού σημειώνοντας 18,4% μερίδιο τηλεθέασης.

Η απήχησή του ήταν εξίσου υψηλή τόσο στο ανδρικό κοινό (σύνολο), με μερίδιο τηλεθέασης 17,8%, όσο και στο γυναικείο κοινό (σύνολο), σημειώνοντας μερίδιο 19,7%, διατηρώντας και εκεί την πρωτιά στη ζώνη του.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Τροχός της Τύχης δεν σταματάει να γυρίζει ΠΟΤΕ! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης υπόσχεται απογευματινά ραντεβού στο Star γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους! Μαζί με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, η Νατάσα Κουβελά.

Πάμε δυνατά για μία μοναδική παιχνιδιάρικη σεζόν και μην ξεχνάτε: στον «Τροχό της Τύχης» όποιος γυρίζει κερδίζει!







Πηγή: tvnea.com