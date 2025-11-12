2025-11-12 09:51:20
Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη βρέθηκε τη Δευτέρα η εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, σημειώνοντας 17,3% στο δυναμικό κοινό και διατηρώντας σταθερά την πρωτιά της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» του Mega με 10%, ενώ στην τρίτη θέση ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 8,7%.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 8,3%, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέγραψαν 7,7%, ενώ το «Πρωίαν Σε Είδον» της ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 5,2%.

Την κατάταξη συμπληρώνει η εκπομπή «10 Παντού» του Open, η οποία σημείωσε 3,6%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τη «Super Κατερίνα» να κρατά σταθερά τα ηνία, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα διεκδικούν μερίδιο από την τηλεθέαση σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ώρα.



Πηγή: tvnea.com
