Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για τη ζώνη του μεσημεριού βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας 14% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, σε τέταρτο η εκπομπή έφτασε μέχρι και 19,2%, αποδεικνύοντας πως το κοινό την προτιμά σταθερά.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, με 9,7%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ, που κατέγραψε 8,9%.

Πιο κάτω, το «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 5,1%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 4,2%. Τέλος, η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open περιορίστηκε στο 2,6%.

Η τηλεοπτική μάχη του μεσημεριού παραμένει έντονη, με τις εκπομπές να προσπαθούν καθημερινά να κερδίσουν την προτίμηση του κοινού και να ανεβάσουν τα νούμερά τους στη δύσκολη αυτή ζώνη.



Πηγή: tvnea.com
