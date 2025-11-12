2025-11-12 09:51:20
Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης η εκπομπή «Happy Day» στον Alpha, σημειώνοντας 27,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο άγγιξε το εντυπωσιακό 34,5%. Η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή συνεχίζει να κυριαρχεί με σαρωτική διαφορά από τον ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση που έχει χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με 16,4%, διατηρώντας σταθερά τη δυναμική της στη ζώνη της ενημέρωσης. Ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 11,8%, το οποίο μάλιστα ενισχύθηκε από το πολύ καλό lead–in της εκπομπής «Αποκαλύψεις», που προβάλλεται σε επανάληψη.

Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 9,6%, ενώ το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 7,6%. Στην ΕΡΤ1, η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» περιορίστηκε στο 0,8%, παραμένοντας σταθερά σε χαμηλές πτήσεις.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, το «Happy Day» διατηρεί αδιαμφισβήτητα την πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική – ενημερωτική ζώνη, αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε απόσταση ασφαλείας.



Πηγή: tvnea.com
