Με έντονο ανταγωνισμό εξελίχθηκε η χθεσινή μεσημεριανή ζώνη, καθώς οι ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές διεκδίκησαν την προσοχή των τηλεθεατών, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.



Στην κορυφή της ημέρας βρέθηκαν οι “Αποκαλύψεις” στον ΑΝΤ1, καταγράφοντας 15,4%, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή πορεία της εκπομπής και την έντονη απήχησή της στο κοινό που αναζητά αποκαλυπτική και γρήγορη ενημέρωση.



Ακολούθησαν οι “Αλήθειες με τη Ζήνα” με 10%, συνεχίζοντας να αποτελούν σταθερή αξία για την ψυχαγωγική ενημέρωση του μεσημεριού, με τη θεματολογία και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της εκπομπής να κρατούν υψηλά το ενδιαφέρον του κοινού.



Στο ίδιο πλαίσιο ενημερωτικού περιεχομένου, το “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” σημείωσε 5,6%.



Στην ψυχαγωγική πλευρά της μεσημεριανής ζώνης, η εκπομπή “Ώρα για Ψυχαγωγία” συγκέντρωσε 5,3%.



Τέλος, το “Live You” έκλεισε με μόλις 3,7%.



Η εικόνα της τηλεθέασης δείχνει πως το μεσημέρι αποτελεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ζώνη, όπου ενημέρωση, κοινωνικά θέματα και ψυχαγωγία συνυπάρχουν, διαμορφώνοντας ένα μωσαϊκό επιλογών για το τηλεοπτικό κοινό. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στη μεσημεριανή τηλεοπτική μάχη.



