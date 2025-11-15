2025-11-15 11:29:18
Φωτογραφία για Δυνατές επιδόσεις για την εκπομπή “Αποκαλύψεις” στη μεσημεριανή ζώνη
Με έντονο ανταγωνισμό εξελίχθηκε η χθεσινή μεσημεριανή ζώνη, καθώς οι ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές διεκδίκησαν την προσοχή των τηλεθεατών, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.

Στην κορυφή της ημέρας βρέθηκαν οι “Αποκαλύψεις” στον ΑΝΤ1, καταγράφοντας 15,4%, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή πορεία της εκπομπής και την έντονη απήχησή της στο κοινό που αναζητά αποκαλυπτική και γρήγορη ενημέρωση.

Ακολούθησαν οι “Αλήθειες με τη Ζήνα” με 10%, συνεχίζοντας να αποτελούν σταθερή αξία για την ψυχαγωγική ενημέρωση του μεσημεριού, με τη θεματολογία και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της εκπομπής να κρατούν υψηλά το ενδιαφέρον του κοινού.

Στο ίδιο πλαίσιο ενημερωτικού περιεχομένου, το “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” σημείωσε 5,6%.

Στην ψυχαγωγική πλευρά της μεσημεριανής ζώνης, η εκπομπή “Ώρα για Ψυχαγωγία” συγκέντρωσε 5,3%.

Τέλος, το “Live You” έκλεισε με μόλις 3,7%.

Η εικόνα της τηλεθέασης δείχνει πως το μεσημέρι αποτελεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ζώνη, όπου ενημέρωση, κοινωνικά θέματα και ψυχαγωγία συνυπάρχουν, διαμορφώνοντας ένα μωσαϊκό επιλογών για το τηλεοπτικό κοινό. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στη μεσημεριανή τηλεοπτική μάχη.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
Πρωινά ενημερωτικά: Συνεχίζει με δυνατά ποσοστά το “Happy Day” στον Alpha
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινά ενημερωτικά: Συνεχίζει με δυνατά ποσοστά το “Happy Day” στον Alpha
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/11/2025)
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή "Το Χουμε"...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, δεν είναι τυχαία η επιτυχία του
Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, δεν είναι τυχαία η επιτυχία του
Το
Το "Εδώ TV!" κάνει σήμερα στις 16:00 πρεμιέρα στο OPEN
Ανάπτυξη υπέρ-τρένου Hyperloop στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανάπτυξη υπέρ-τρένου Hyperloop στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
«Τρομεροί γονείς», το Σάββατο και την Κυριακή στις 20:00
«Τρομεροί γονείς», το Σάββατο και την Κυριακή στις 20:00