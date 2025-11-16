2025-11-16 12:52:22
Φωτογραφία για IQ 160: Τι θα δούμε στo 5ο επεισόδιο
Ο Μηνάς, μετά το χτύπημα, θα μείνει για καιρό εκτός υπηρεσίας. Τα καθήκοντά του, αναλαμβάνει προσωρινά η Σοφία. Ένας άντρας βρίσκεται μαχαιρωμένος στο σπίτι του. Εργαζόταν ως συντηρητής προμηθειών σε αυτόματους πωλητές. Η ομάδα πηγαίνει στην τελευταία εταιρία όπου εμφανίστηκε το θύμα και εκεί βλέπουν με έκπληξη τον Αργύρη, που ήρθε για να ερευνήσει οικονομικές απάτες. Αποδεικνύεται ότι τα συστήματα της εταιρίας είχαν παραβιαστεί και κάποιος τους εκβίαζε για μικροποσά. Η Πηνελόπη ξεσκεπάζει τον χάκερ, που είναι ένας δωδεκάχρονος, γείτονας του θύματος, από τον οποίο αντλεί χρήσιμες πληροφορίες. Καταφέρνει να συναντήσει επιτέλους και τον Τηλέμαχο, αλλά δεν προλαβαίνει να του πει για την εγκυμοσύνη της, καθώς εκείνος τής δηλώνει ότι έχει προχωρήσει στη ζωή του και την προτρέπει να κάνει το ίδιο. Η Δάφνη τσακώνεται με τον Γιώργο και του ζητάει να κάνουν ένα διάλειμμα από τη σχέση τους. Η Πηνελόπη και ο Καλατζής συνεργάζονται αποτελεσματικά για τη σύλληψη του δολοφόνου και η Σοφία βρίσκει την ευκαιρία να του προτείνει να επιστρέψει στο Ανθρωποκτονιών Γκεστ επεισοδίου 5


Νικόλας Βασιλειάδης (Σάββας Παράσχος)

Γιώργος Ζωμόπουλος (Οδυσσέας)

Εύη Δόβελου (Κάτια Παράσχου)

Γιάννης Πολιτάκης (Γεράσιμος)

Νίκος Πομπογιατζής (Γιάννης)

Σοφία Φαράζη (Μαριάννα Σαχτούρη)

Κωνσταντίνος Πασσάς (Μίλτος Καρφέλης)

Χριστίνα Μητροπούλου (Έυα)

Λεωνίδας Κουλούρης (ιατροδικαστής)

Απόψε, Κυριακή 16.11.25 στις 22.10 στο STAR

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πέτρος Κωστόπουλος:«Καρφώνει» τα media για τη σύλληψη της δημοσιογράφου – «Εγώ θέλω να ακούσω το όνομα, μπορώ;»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέτρος Κωστόπουλος:«Καρφώνει» τα media για τη σύλληψη της δημοσιογράφου – «Εγώ θέλω να ακούσω το όνομα, μπορώ;»
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ :Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο απόψε στις 21.00 στου STAR
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ :Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο απόψε στις 21.00 στου STAR
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ :Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο απόψε στις 21.00 στου STAR
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ :Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο απόψε στις 21.00 στου STAR
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε απόψε στο 8ο επεισόδιο
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε απόψε στο 8ο επεισόδιο
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«GRAND HOTEL»: H Αλίκη είναι σοκαρισμένη από την ερωτική εξομολόγηση του Άρη και η Φρίντα τα ακούει όλα!
«GRAND HOTEL»: H Αλίκη είναι σοκαρισμένη από την ερωτική εξομολόγηση του Άρη και η Φρίντα τα ακούει όλα!
Η ΕΡΤ «κλείδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026
Η ΕΡΤ «κλείδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026
Πρωτιά για το “Χαμογέλα και Πάλι” στο δυναμικό κοινό το Σάββατο
Πρωτιά για το “Χαμογέλα και Πάλι” στο δυναμικό κοινό το Σάββατο
Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη
Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση