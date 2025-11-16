2025-11-16 12:52:23
Φωτογραφία για ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ :Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο απόψε στις 21.00 στου STAR
Ο Χάρης ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία από το σπίτι. Οι παρατηρητικοί ακόλουθοί του, όμως, διακρίνουν μέσα στο πλάνο τη μεταφυσική, αχνή φιγούρα της Καλλιρρόης. Η φωτογραφία γίνεται αμέσως viral και επικρατεί αναβρασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις το καταλαβαίνει ο Χάρης, την κατεβάζει αμέσως. Στο μεταξύ, όμως, έχει ήδη αναδημοσιευθεί πολλές φορές, με αποτέλεσμα να προσελκύσει μια ομάδα κυνηγών φαντασμάτων, η οποία καταφθάνει στο αρχοντικό με άγριες διαθέσεις. Ο Χάρης αποφασίζει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, υπολογίζοντας ότι η φήμη του στοιχειωμένου σπιτιού μπορεί να τους ωφελήσει οικονομικά. Το λέει στη Μαρίνα και εκείνη συμφωνεί μαζί του. Έτσι, αποφασίζει να παρακαλέσει τα φαντάσματα, που έχουν κάποιες ικανότητες, να συνεργαστούν μαζί τους και να βοηθήσουν να φανεί και στους επισκέπτες ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Τα φαντάσματα, όμως, αρνούνται σθεναρά, διότι δε θέλουν να χάσουν την ησυχία τους. Έτσι, το ζευγάρι καταλήγει να προσπαθεί να αναπαραστήσει τις δυνάμεις των φαντασμάτων, με τεχνικά μέσα.

Συμμετέχουν: Χάρης Χιώτης, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Λυδία Τζανουδάκη, Νίνα Κεφαλογιάννη, Άρης Μπαλής, Στράτος Χρήστου, Δάφνη Κιουρτσόγλου.

Tα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star στοιχειώνουν… Τα Φαντάσματα!

Πηγή: tvnea.com
