Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαφήμιση συνταγογραφούμενων φαρμάκων απαγορεύεται ρητά τόσο από την ελληνική όσο και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Ν.1316/1983, ΠΔ 96/1973 και Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ.32221/29-4-2013 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2001/83/ΕΚ για τον κώδικα φαρμάκων).

Ως εκ τούτου, όσοι έχετε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό περιεχόμενο, θα πρέπει να το αποσύρετε άμεσα.







Με εκτίμηση,

για τον Φ.Σ.Α.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

