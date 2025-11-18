2025-11-18 08:51:25
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαφήμιση συνταγογραφούμενων φαρμάκων απαγορεύεται ρητά τόσο από την ελληνική όσο και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Ν.1316/1983, ΠΔ 96/1973 και Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ.32221/29-4-2013 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2001/83/ΕΚ για τον κώδικα φαρμάκων).
Ως εκ τούτου, όσοι έχετε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό περιεχόμενο, θα πρέπει να το αποσύρετε άμεσα.
Με εκτίμηση,
για τον Φ.Σ.Α.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣfarmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ