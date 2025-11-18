2025-11-18 08:51:25
Φωτογραφία για ΦΣΑ: Ενημέρωση για βίντεο με διαφήμιση συνταγογραφούμενων φαρμάκων



 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαφήμιση συνταγογραφούμενων φαρμάκων απαγορεύεται ρητά τόσο από την ελληνική όσο και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Ν.1316/1983, ΠΔ 96/1973 και Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ.32221/29-4-2013 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2001/83/ΕΚ για τον κώδικα φαρμάκων).

Ως εκ τούτου, όσοι έχετε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό περιεχόμενο, θα πρέπει να το αποσύρετε άμεσα.



Με εκτίμηση,

για τον Φ.Σ.Α.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ               ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο ΕΟΦ δημοσίευσε λίστα ελλείψεων φαρμάκων, ποιες οι αλλαγές σε σχέση με τον περασμένο μήνα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο ΕΟΦ δημοσίευσε λίστα ελλείψεων φαρμάκων, ποιες οι αλλαγές σε σχέση με τον περασμένο μήνα
Κοινή streaming πλατφόρμα καθώς το Netflix ετοιμάζεται να μπει στη διαφήμιση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κοινή streaming πλατφόρμα καθώς το Netflix ετοιμάζεται να μπει στη διαφήμιση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημέρωση: Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή ενημέρωση: Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Κοινή streaming πλατφόρμα καθώς το Netflix ετοιμάζεται να μπει στη διαφήμιση
Κοινή streaming πλατφόρμα καθώς το Netflix ετοιμάζεται να μπει στη διαφήμιση
Ο ΕΟΦ δημοσίευσε λίστα ελλείψεων φαρμάκων, ποιες οι αλλαγές σε σχέση με τον περασμένο μήνα
Ο ΕΟΦ δημοσίευσε λίστα ελλείψεων φαρμάκων, ποιες οι αλλαγές σε σχέση με τον περασμένο μήνα
Παράνομη ιντερνετική πώληση φαρμάκων οδήγησε σε θάνατο τουλάχιστον 49 ατόμων
Παράνομη ιντερνετική πώληση φαρμάκων οδήγησε σε θάνατο τουλάχιστον 49 ατόμων
Η Μαυραγάνη οδηγεί την ενημέρωση – Πώς κινήθηκαν Open και Mega
Η Μαυραγάνη οδηγεί την ενημέρωση – Πώς κινήθηκαν Open και Mega
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026. Λευκορωσία - Ελλάδα, σήμερα στις 21:45
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026. Λευκορωσία - Ελλάδα, σήμερα στις 21:45
«Παράθυρα» για σύνταξη από 59 ετών με μειωμένη και από 60,5 ετών με πλήρη [πίνακες]
«Παράθυρα» για σύνταξη από 59 ετών με μειωμένη και από 60,5 ετών με πλήρη [πίνακες]
Η ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΝΩΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ- ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ
Η ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΝΩΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ- ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων.
Λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων.