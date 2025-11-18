Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

Πρωινή ενημερωτική ζώνη
ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 
Κοινωνία ώρα megaMEGA19,7% 
Happy dayAlpha16,8% 
Ώρα ελλάδοςOpen12,3% 
ΣήμεραΣΚΑΪ9,7% 
Καλημέρα ελλάδαANT18,6% 
Ξυπνάμε νωρίςΕΡΤ11,6%

Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη
ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 
Το πρωινόANT116,3% 
BuongiornoOpen11,9% 
Super κατερίναAlpha11,5% 
Breakfast @ starStar10,1% 
10 παντούOpen5,3% 
ΑταίριαστοιΣΚΑΪ5,1% 
Πρωί αν σε είδονΕΡΤ12,5%

Μεσημεριανή ζώνη
ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 
ΑποκαλύψειςANT116,3% 
Αλήθειες με τη ζήναStar9,2% 
Live youStar5% 
Όπου υπάρχει ΕλλάδαStar5% 
Ώρα για ψυχαγωγίαOpen3% 
Ποπ μαγειρικήΕΡΤ11,6%

Απογευματινή ζώνη
ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 
DealAlpha18,2% 
The chaseMEGA17,3% 
Οικογενειακές ιστορίεςAlpha17% 
Live newsMEGA14,1% 
Τροχός της τύχηςStar13,8% 
Cash or trashStar12,7% 
Διαχωρίζω τη Θέση ΜουΣΚΑΪ9,1% 
Rouk zoukANT16,9% 
Ελληνική ταινίαΣΚΑΪ6,7% 
Στούντιο 4ΕΡΤ16,7% 
5x5 celebrityΣΚΑΪ5,8% 
Καθαρές κουβέντεςOpen3,9% 
Το 'χουμεOpen2,5%

Prime time
ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 
Ράδιο αρβύλαANT120% 
Μια νύχτα μόνοMEGA14,1% 
Άγιος έρωταςAlpha13,6% 
Πόρτο λεόνεAlpha13% 
Να μ' αγαπάςAlpha12,3% 
ΦάρμαANT112,3% 
Grand hotelANT111% 
Ο δικαστήςANT16,4% 
The wallΣΚΑΪ6,4% 
Το παιδίΕΡΤ13,4% 
Real viewOpen3,2% 
Καλά θα πάει και αυτόΕΡΤ12,6% 
Ελληνική ταινίαΕΡΤ12,6% 
ΗλέκτραΕΡΤ11,7%

Late night
ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 
The 2night showANT111% 
Money dropAlpha8% 
11 αυτοι 11 εμείςOpen3%

Πηγή: tvnea.com