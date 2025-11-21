2025-11-21 15:16:58
Σοβαρή αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον ΑΝΤ1, καθώς έξι από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές του σταθμού έχουν μείνει ξαφνικά χωρίς σκηνοθέτη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έφης Εκίζογλου για το Youweekly.gr, η αλλαγή αυτή οφείλεται στην απομάκρυνση του Γρηγόρη Παναγιωτίδη, ενός από τους πιο έμπειρους σκηνοθέτες του καναλιού, έπειτα από έντονες διαφωνίες με τη διοίκηση.

Όπως αναφέρει η Έφη Εκίζογλου, το κλίμα είχε ήδη αρχίσει να γίνεται τεταμένο τις προηγούμενες ημέρες, ενώ η πρώτη ένδειξη ρήξης εμφανίστηκε όταν ο Παναγιωτίδης απομακρύνθηκε από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα παρασκήνια. Αυτή η απόφαση φαίνεται πως προετοίμασε το έδαφος για τις σημερινές εξελίξεις.

Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στον σκηνοθέτη και τη διοίκηση δεν κατάφεραν να μειώσουν την ένταση. Αντίθετα, οι διαφωνίες επιδεινώθηκαν, με αποτέλεσμα η συνεργασία να οδηγηθεί σε πλήρη ρήξη. Ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να απομακρύνει τον Παναγιωτίδη από όλες τις εκπομπές που είχε υπό την εποπτεία του, συμπεριλαμβανομένων των:

«Ράδιο Αρβύλα»

«Boomers»

«Βινύλιο»

«Αποκαλύψεις»

«Νύχτα Αποκαλύψεων»

«Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Μέχρι στιγμής, μόνο η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Αποκαλύψεις», έχει ήδη αντικαταστήσει τον σκηνοθέτη της. Οι υπόλοιπες παραγωγές συνεχίζουν να αναζητούν νέο σκηνοθέτη, δημιουργώντας αναστάτωση στο πρόγραμμα του σταθμού.

Παρότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Παναγιωτίδη και του ΑΝΤ1 δεν έχουν ολοκληρωθεί, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η συνεργασία δύσκολα θα αποκατασταθεί. Ωστόσο, πολλοί στο κανάλι ελπίζουν ότι ίσως βρεθεί μια λύση την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφευχθεί η «αιμορραγία» στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς παραμένει ανοιχτό αν η απομάκρυνση του Γρηγόρη Παναγιωτίδη θα είναι οριστική ή αν θα υπάρξει επαναπροσέγγιση,



Πηγή: tvnea.com
