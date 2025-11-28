Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση Κοινωνία Ώρα MegaMega24% Happy DayAlpha19% Ώρα ΕλλάδοςOpen8% ΣήμεραΣΚΑΪ7,9% Καλημέρα ΕλλάδαANT13,8% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,2%Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση Super ΚατερίναAlpha14,7% BuongiornoMega13% Το ΠρωινόANT110% Breakfast @ StarStar7,1% 10 ΠαντούOpen5,8% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ2% Το Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ12,8%Μεσημεριανές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση ΑποκαλύψειςANT115,6% Αλήθειες με τη ΖήναStar8,8% Live YouΣΚΑΪ7,2% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3,3% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ3% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,1%Απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση DealAlpha21% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha19,2% Live NewsMega14,2% Τροχός της ΤύχηςStar13,2% Ρουκ ΖουκANT112,1% The ChaseMega11,3% Cash or TrashStar9,9% 5x5 CelebrityANT17,7% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ7,6% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ6,4% Στούντιο 4ΕΡΤ16,1% ΗλέκτραΕΡΤ12,4% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ2,4% Καθαρές ΚουβέντεςOpen2,4%Prime TimeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση Να μ’ ΑγαπάςAlpha17,3% Άγιος ΈρωταςAlpha15% Το Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιAlpha13% Fiorentina – AEKANT112,3% Η Γη της Ελιάς (Α’)Mega10,8% Η Γη της Ελιάς (Β’)Mega11,7% First DatesStar9,5% The FloorΣΚΑΪ7,9% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ16,2% Στην ΠίεσηΕΡΤ12,2% Real ViewOpen2,4% Το ΠαιδίΕΡΤ12,1%Late NightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση ΑυτοψίαAlpha14% Ξένη ΤαινίαStar9,6% Mega StoriesMega9,5% Football ShowANT17% Στην Αγκαλιά του ΦάνηΣΚΑΪ4,2% Κοινωνία Άνω ΚάτωOpen3,6%Πηγή: tvnea.com