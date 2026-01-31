





Την πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε το «Buongiorno» με 14,2%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Σε κοντινή απόσταση ακολούθησαν το «Breakfast@Star» με 11,4% και η «Super Κατερίνα V» με 11,1%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Το Πρωινό» με 9,7%, χωρίς όμως να καταφέρει να πλησιάσει ουσιαστικά την κορυφή, ενώ οι «Αταίριαστοι» περιορίστηκαν στο 8,5%, παραμένοντας σε δεύτερο πλάνο στο συγκεκριμένο slot.

Στα χαμηλά της ζώνης βρέθηκαν το «10 Παντού» με 4,3% και το «Πρωίαν σε Είδον» με 3,7%.

Πηγή: tvnea.com