2026-01-07 10:05:38
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Χαμηλά ποσοστά για όλες τις εκπομπές



Με περιορισμένη τηλεθέαση κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές, με τα ποσοστά να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα στο δυναμικό κοινό.

Στην κορυφή βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με 9,0%, ενώ το «Live You» κατέγραψε 7,9%. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 7,0%, ενώ η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» περιορίστηκε στο 6,2%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η «Ποπ Μαγειρική – 8ος κύκλος» με 2,2%.

Η μεσημεριανή ζώνη παρουσίασε περιορισμένο ενδιαφέρον από το κοινό, με όλες τις εκπομπές να κινούνται σε επίπεδα χαμηλής τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για «Το Πρωινό» – κοντά οι «Αταίριαστοι» και το «10 Παντού»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για «Το Πρωινό» – κοντά οι «Αταίριαστοι» και το «10 Παντού»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
Prime time ζώνη: Πρωτιά για το «Το Σόι σου» – ισχυρές επιδόσεις για σειρές και επαναλήψεις
Prime time ζώνη: Πρωτιά για το «Το Σόι σου» – ισχυρές επιδόσεις για σειρές και επαναλήψεις
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – καθαρό προβάδισμα στον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – καθαρό προβάδισμα στον ανταγωνισμό
Πρωινή ζώνη Σαββατοκύριακου: Πρωτιά για το «Καλημέρα»
Πρωινή ζώνη Σαββατοκύριακου: Πρωτιά για το «Καλημέρα»
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Δυνατές επιδόσεις για σειρές και ψυχαγωγία – πρωτιά για το «Εξελίξεις Τώρα»
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Δυνατές επιδόσεις για σειρές και ψυχαγωγία – πρωτιά για το «Εξελίξεις Τώρα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time: Δυνατές σειρές στην κορυφή – «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Στο Παρά Πέντε» πρωταγωνιστούν
Prime time: Δυνατές σειρές στην κορυφή – «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Στο Παρά Πέντε» πρωταγωνιστούν
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/1/2026)
UNIFE προς Κυπριακής Προεδρία της ΕΕ: Φέρτε πίσω τα τρένα, κρατήστε τους σιδηροδρόμους της ΕΕ ασφαλείς
UNIFE προς Κυπριακής Προεδρία της ΕΕ: Φέρτε πίσω τα τρένα, κρατήστε τους σιδηροδρόμους της ΕΕ ασφαλείς
Τι γίνεται με τα τρένα;
Τι γίνεται με τα τρένα;
Το Βιετνάμ σχεδιάζει να σταματήσει τα τρένα μέσω του «δρόμου με τα καφέ των σιδηροδρόμων» του Ανόι - Σημείο που έγινε δημοφιλές αξιοθέατο σε όλο τον κόσμο
Το Βιετνάμ σχεδιάζει να σταματήσει τα τρένα μέσω του «δρόμου με τα καφέ των σιδηροδρόμων» του Ανόι - Σημείο που έγινε δημοφιλές αξιοθέατο σε όλο τον κόσμο