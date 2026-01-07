





Με περιορισμένη τηλεθέαση κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές, με τα ποσοστά να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα στο δυναμικό κοινό.

Στην κορυφή βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με 9,0%, ενώ το «Live You» κατέγραψε 7,9%. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 7,0%, ενώ η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» περιορίστηκε στο 6,2%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η «Ποπ Μαγειρική – 8ος κύκλος» με 2,2%.

Η μεσημεριανή ζώνη παρουσίασε περιορισμένο ενδιαφέρον από το κοινό, με όλες τις εκπομπές να κινούνται σε επίπεδα χαμηλής τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com