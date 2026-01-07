Αστρονόμοι μέτρησαν για πρώτη φορά άμεσα τη μάζα ενός πλανήτη που κινείται ελεύθερα στο σύμπαν, απελευθερωμένος από την βαρύτητα κάποιου άστρου

Όταν φανταζόμαστε έναν πλανήτη, μας έρχεται η εικόνα ενός πλανήτη σαν την Γη, σε τροχιά γύρω από ένα άστρο. Αλλά μερικοί πλανήτες έχουν μια πολύ πιο μοναχική ύπαρξη. Πλανώνται στον διαστρικό χώρο χωρίς να υπάρχει κάποιος ήλιος που να αποκαλείται δικός τους. Οι γνωστοί ως «αδέσποτοι» ή «ελεύθερα περιπλανώμενοι» πλανήτες είναι συχνά δύσκολο να μελετηθούν. Χωρίς τροχιά γύρω από κάποιο άστρο, ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί η μάζα τους – μέχρι τώρα.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες στο Science με τίτλο «A free-floating-planet microlensing event caused by a Saturn-mass object«, οι επιστήμονες δείχνουν πώς μέτρησαν τη μάζα ενός τέτοιου αδέσποτου πλανήτη για πρώτη φορά – μια σημαντική ανακάλυψη που θα μπορούσε να επιτρέψει περαιτέρω μελέτες αυτών των παράξενων μοναχικών πλανητών.

Αντί να εξετάσει την τροχιά του πλανήτη, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε το πώς η βαρύτητα του πλανήτη καμπύλωσε το φως από ένα μακρινό άστρο, με την μέθοδο του λεγόμενου βαρυτικού μικροφακού, από δύο ξεχωριστά σημεία θέασης: την Γη και το ‘συνταξιοδοτημένο’ διαστημικό τηλεσκόπιο Γαία.

Η τεχνική αυτή μοιάζει με τον τρόπο που λειτουργεί η αντίληψη του βάθους από τα μάτια μας: το συμβάν μικροφακού παρατηρήθηκε από την Γαία περίπου δύο ώρες αργότερα από ό,τι από τους επιστήμονες στη Γη. Αυτή η διαφορά χρόνου επέτρεψε στους ερευνητές να μετρήσουν την απόσταση του πλανήτη και να εκτιμήσουν τη μάζα του.

Αυτό που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο σε αυτή την εργασία, είναι ότι για πρώτη φορά υπολογίζεται η μάζα για αυτά τα αντικείμενα. Κι αυτό οφειλόταν αποκλειστικά στο γεγονός ότι οι συγγραφείς διέθεταν παρατηρήσεις τόσο από τη Γη όσο και από το διαστημικό τηλεσκόπιο Γαία, από δύο διαφορετικά σημεία [Two views of a rogue planet].

Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι ο πλανήτης έχει περίπου την ίδια μάζα με τον Κρόνο ή το 22% της μάζας του Δία. Αλλά τα ευρήματα προσφέρουν επίσης και μια υπόδειξη για το παρελθόν του: Η γνώση της μάζας του είναι το σημείο εκκίνησης. Μπορούμε να βρούμε ποια θα μπορούσε να είναι η ιστορία αυτού του πλανήτη;

Η έρευνα γι αυτά τα μυστηριώδη κοσμικά αντικείμενα θα ενισχυθεί φέτος από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman (RST) της NASA, το οποίο θα εκτοξευθεί τον Σεπτέμβριο. Θα έχει την δυνατότητα να απεικονίσει ολόκληρο τον ουρανό 1000 φορές γρηγορότερα από ό,τι το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble, το RST θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων αδέσποτων πλανητών. Και με την προαναφερθείσα δημοσίευση, οι αστρονόμοι θα έχουν έναν τρόπο να εκτιμήσουν και τις μάζες τους. Ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός για να μελετήσουμε αυτόν το νέο αναδυόμενο πληθυσμό πλανητών.

