Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Σήμερα 18,0% Καλημέρα Ελλάδα16,2% Κοινωνία Ώρα MEGA10,3% Happy Day7,6% Ώρα Ελλάδος 4,2% Νωρίς – Νωρίς 2,1%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Το Πρωινό11,4% Αταίριαστοι 10,9% 10 Παντού 10,1% Super Κατερίνα 9,0% Buongiorno7,1% Breakfast@Star6,1% Πρωίαν σε είδον3,4% Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (OPEN)4,7%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Αποκαλύψεις9,0% Live You7,9% Όπου Υπάρχει Ελλάδα7,0% Αλήθειες με τη Ζήνα6,2% Ποπ Μαγειρική – 8ος κύκλος2,2%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Στο Παρά Πέντε (επανάληψη)14,7% Deal12,4% Τροχός της Τύχης11,0% Οικογενειακές Ιστορίες10,9% Cash or Trash9,0% Ρουκ Ζουκ8,0% The Chase (επανάληψη)8,1% Δημήτρη μου… Δημήτρη μου (ΣΚΑΪ)7,7% Κωνσταντίνου και Ελένης (επανάληψη)6,8% Στούντιο 45,8% Καθαρές Κουβέντες 5,1% Το ’χουμε!4,5%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (VI επανάληψη)14,9% Στο Παρά Πέντε14,3% Το Σόι σου (IV επανάληψη)14,3% Το Σόι σου (2ο επεισόδιο)11,8% Κάτι τρέχει με τους δίπλα13,3% Tracker9,6% Η Μούμια: Η Αυτοκρατορία του Δράκου (ΣΚΑΪ)9,4% Dune: Part One (Star)7,3% Μίλα μου Βρώμικα6,3% Don’t Forget the Lyrics6,2% Status Quo6,8% Δύο Εβδομάδες Προθεσμία (Open)5,8% Vinylio6,0% Γιατί ρε Πατέρα;4,6% Σέρρες3,0% Το Παιδί – Special Edition2,0% Αριστοτέλης ο Άριστος1,3% Καλά θα πάει κι αυτό1,3%Πηγή: tvnea.com